香港股市：盘中小升，有望录得9月来最大单周涨幅

路透香港2月14日 - 香港股市周五盘中小升，但脱离日高，澳门博彩类股、中资网络和医疗保健类股涨幅居前。

恒生指数 上升0.4%至22,253.8点，略低于约21,494点的200日移动均线切入位，本周周线涨幅接近3%。恒生国企指数 上升0.5%，今日稍早涨幅一度达到1.3%。

受春节食品价格上涨影响，中国2014年1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅略超预期，但仍处于半年多来低位，预计今年物价涨幅保持温和，通胀且不足为虑。

不过工业生产者出厂价格指数(PPI)同比连续第23个月为负，且环比下跌，与最新的采购经理人指数(PMI)等数据一道，预示一季度经济增长或不会太强劲。