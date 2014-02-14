香港股市：盘中小升，有望录得9月来最大单周涨幅

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
路透香港2月14日 - 香港股市周五盘中小升，但脱离日高，澳门博彩类股、中资网络和医疗保健类股涨幅居前。
恒生指数 上升0.4%至22,253.8点，略低于约21,494点的200日移动均线切入位，本周周线涨幅接近3%。恒生国企指数 上升0.5%，今日稍早涨幅一度达到1.3%。
受春节食品价格上涨影响，中国2014年1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅略超预期，但仍处于半年多来低位，预计今年物价涨幅保持温和，通胀且不足为虑。
不过工业生产者出厂价格指数(PPI)同比连续第23个月为负，且环比下跌，与最新的采购经理人指数(PMI)等数据一道，预示一季度经济增长或不会太强劲。
澳门博彩类股一年多来一直受到市场青睐，但过去一个月股价出现调整。
不过，周五新濠博亚娱乐 上涨0.7%，此前公布全年获利增长52.8%。
中资网络巨头腾讯控股 上升1.4%至纪录高位，本周涨幅超过4%。
医疗保健类威高股份 和复星医药 分别跳涨5.9%和5%。(完)
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。