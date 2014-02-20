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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 12:45 BJT

香港股市：从四周高位回落，汇丰中国制造业PMI疲弱令跌势加速

路透香港2月20日 - 香港股市周四从四周高位回落，而且数据显示汇丰中国制造业PMI初值降至七个月低位后，港股跌势加速。

受新订单和产出等多项指数下滑的拖累，汇丰中国2月制造业PMI初值在萎缩区间续降至48.3，并创下七个月来最低水准。就业分项指数降至四年低点。

恒生指数 下跌1.1%至22,412.8点，该指数周三收于1月23日来高位。恒生国企指数 下滑0.9%。

“今天的PMI调查数据进一步显示中国经济放缓...但市场反应不是太糟糕，”第一上海证券策略员叶尚志表示。

叶尚志补充说，“3月初召开的两会更加重要...如果经济进一步放缓，政府将采取行动，因为若不能保证一定程度的经济增长，就无法推进改革。”(完)
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