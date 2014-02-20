香港股市：从四周高位回落，汇丰中国制造业PMI疲弱令跌势加速

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透香港2月20日 - 香港股市周四从四周高位回落，而且数据显示汇丰中国制造业PMI初值降至七个月低位后，港股跌势加速。
受新订单和产出等多项指数下滑的拖累，汇丰中国2月制造业PMI初值在萎缩区间续降至48.3，并创下七个月来最低水准。就业分项指数降至四年低点。
恒生指数 下跌1.1%至22,412.8点，该指数周三收于1月23日来高位。恒生国企指数 下滑0.9%。
“今天的PMI调查数据进一步显示中国经济放缓...但市场反应不是太糟糕，”第一上海证券策略员叶尚志表示。
叶尚志补充说，“3月初召开的两会更加重要...如果经济进一步放缓，政府将采取行动，因为若不能保证一定程度的经济增长，就无法推进改革。”(完)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。