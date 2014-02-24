香港股市：恒生指数盘中跌1.3%，受累于大陆股市挫跌

中国环保：今年坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染--环保部
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透香港2月24日 - 香港市场周一盘中下跌，受累于中国大陆股市跌至两周低位，因有媒体报导称，银行已经开始收紧房地产相关贷款。
据媒体报导，兴业银行 近期暂停了夹层融资业务等房地产相关贷款，该行行长李仁杰表示，是出于审慎角度的暂时行为。目前尚未有其他银行宣布收紧相关贷款。
“我将避开利率敏感的类股。由于政策风险升温，现在很难驾驭这类股票，”交银国际首席中国策略师洪灏表示，“很多城市的房地产价格仍在上升，这在将于下周召开的两会之前不是个好迹象。”
恒生国企指数 大跌2.3%。恒生指数 跌1.3%至22,279点，回落到200日移动均线下方，该指数上周曾突破这一水准。
大陆和香港市场地产股重挫。万科 大跌7.5%至2009年1月来最低。华润置地 和世茂房地产 均挫跌逾7%。
百丽国际 上涨3.1%，因公布2013年净利增长3.2%。百丽业绩提振竞争对手达芙妮国际 股价攀升2.6%。(完)
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
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