香港股市：恒生指数盘中跌1.3%，受累于大陆股市挫跌

路透香港2月24日 - 香港市场周一盘中下跌，受累于中国大陆股市跌至两周低位，因有媒体报导称，银行已经开始收紧房地产相关贷款。

据媒体报导，兴业银行 近期暂停了夹层融资业务等房地产相关贷款，该行行长李仁杰表示，是出于审慎角度的暂时行为。目前尚未有其他银行宣布收紧相关贷款。

“我将避开利率敏感的类股。由于政策风险升温，现在很难驾驭这类股票，”交银国际首席中国策略师洪灏表示，“很多城市的房地产价格仍在上升，这在将于下周召开的两会之前不是个好迹象。”

恒生国企指数 大跌2.3%。恒生指数 跌1.3%至22,279点，回落到200日移动均线下方，该指数上周曾突破这一水准。

大陆和香港市场地产股重挫。万科 大跌7.5%至2009年1月来最低。华润置地 和世茂房地产 均挫跌逾7%。