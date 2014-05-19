香港股市：盘中下滑，受累于房地产和能源类股下挫

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透香港5月19日 - 香港股市周一盘中下滑，主要受房地产和能源类股拖累，因投资者对上周涨势锁定获利。
截至中午时分，恒生指数 下滑0.4%至22,627.27点。恒生国企指数 跌0.8%。
华润置地 跌2.2%，中国海外发展 下滑1.8%。
消费类股走疲亦拖累大盘，百丽国际 下跌2.7%。
中国旺旺 上周五下挫6.4%后，今天续跌1.8%。野村周一将旺旺股票投资评级下调至中性。
香港中旅 跌3.1%，因公司主席兼执行董事王帅廷正接受中国共产党中央纪律检查委员会调查。 (完)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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