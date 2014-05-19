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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 13:08 BJT

香港股市：盘中下滑，受累于房地产和能源类股下挫

路透香港5月19日 - 香港股市周一盘中下滑，主要受房地产和能源类股拖累，因投资者对上周涨势锁定获利。

截至中午时分，恒生指数 下滑0.4%至22,627.27点。恒生国企指数 跌0.8%。

华润置地 跌2.2%，中国海外发展 下滑1.8%。

消费类股走疲亦拖累大盘，百丽国际 下跌2.7%。

中国旺旺 上周五下挫6.4%后，今天续跌1.8%。野村周一将旺旺股票投资评级下调至中性。

香港中旅 跌3.1%，因公司主席兼执行董事王帅廷正接受中国共产党中央纪律检查委员会调查。 (完)
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