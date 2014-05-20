香港股市：盘中上扬，中移动跳涨至年初以来最高水准

路透香港/上海5月20日 - 香港股市周二盘中上涨，受中国移动跳涨至2014年初以来最高水准带动，此前一家券商上调该公司评等。

中国移动 上涨2.4%至1月3日以来最高，此前投行高盛发布报告，将中国移动的投资评级由“中性”升至“买入”，并纳入确信名单当中，目标价由84港元升至95港元，较现价有逾两成潜在上涨空间。