香港股市：盘中上扬，中移动跳涨至年初以来最高水准

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透香港/上海5月20日 - 香港股市周二盘中上涨，受中国移动跳涨至2014年初以来最高水准带动，此前一家券商上调该公司评等。
截止中午，恒生指数 上涨0.7%至22,867.84点。恒生国企指数 涨0.1%。
中国移动 上涨2.4%至1月3日以来最高，此前投行高盛发布报告，将中国移动的投资评级由“中性”升至“买入”，并纳入确信名单当中，目标价由84港元升至95港元，较现价有逾两成潜在上涨空间。
中国联通 跌2.6%，对大盘拖累最大，此前高盛对中国联通维持“中性”评级。(完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
人民币在岸新闻 CN FRX EMRG ASIA
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)