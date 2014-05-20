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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 13:13 BJT

香港股市：盘中上扬，中移动跳涨至年初以来最高水准

路透香港/上海5月20日 - 香港股市周二盘中上涨，受中国移动跳涨至2014年初以来最高水准带动，此前一家券商上调该公司评等。

截止中午，恒生指数 上涨0.7%至22,867.84点。恒生国企指数 涨0.1%。

中国移动 上涨2.4%至1月3日以来最高，此前投行高盛发布报告，将中国移动的投资评级由“中性”升至“买入”，并纳入确信名单当中，目标价由84港元升至95港元，较现价有逾两成潜在上涨空间。

中国联通 跌2.6%，对大盘拖累最大，此前高盛对中国联通维持“中性”评级。(完)
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