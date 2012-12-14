中港股市: 内地股市创三年来单日最大涨幅,港股升至16个月高点

在内地股市,沪深300指数 周五大涨5.1%,全周累计涨幅为4.9%.沪综指 周五劲扬4.3%,周涨幅亦为4.3%.

市场在汇丰PMI数据公布后旋即走高,交易员中有传言称,大型机构积极买进内地股票,引发这两大股指均自2012年中以来首次升穿100日移动均线.

"今年只剩下10个交易日,这是基金趁这波涨势进入市场的最后机会,尤其是它们当中很多之前都减持了股票."交银国际首席策略师洪灏表示.

投资者将关注中国在本周末的中央经济工作会议,以寻找有关经济前景改善的蛛丝马迹.

"周末有经济工作会议,市场有相对良好的预期,PMI则是更加直接的因素,进一步确认经济恢复的态势."华西证券分析师毛胜并预计,"短期延续反弹的可能性较大,2,150已是关键技术点位,若下周有效突破,那么市场空间将得以拓展."

他并指出,随着经济数据的好转,市场信心正逐渐加强.目前金融板块特别是银行股估值非常低,一旦投资者信心恢复,其估值和流动性优势,以及资金从白酒等高估值高成长股调仓至银行股都将促使其反弹延续.

今日市场成交明显放大,沪深两市A股近全线普涨,银行等低估值蓝筹股受到投资者青睐.上证180金融指数 收涨7.1%,市值最大的工商银行 收报4.1元,涨3.8%.

平安保险 A股飙升8%,录得2009年7月以来最佳单日表现,今年年内涨幅已达到21.8%,其H股亦大涨3.5%.

A股走强亦扶助中国券商类股走高.海通证券A股与H股分别跳涨5.6%和6.8%,中信证券A股与H股分别大涨7.4%和4.8%.