中港股市: 内地股市创三年来单日最大涨幅,港股升至16个月高点

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
在内地股市,沪深300指数 周五大涨5.1%,全周累计涨幅为4.9%.沪综指 周五劲扬4.3%,周涨幅亦为4.3%.
市场在汇丰PMI数据公布后旋即走高,交易员中有传言称,大型机构积极买进内地股票,引发这两大股指均自2012年中以来首次升穿100日移动均线.
"今年只剩下10个交易日,这是基金趁这波涨势进入市场的最后机会,尤其是它们当中很多之前都减持了股票."交银国际首席策略师洪灏表示.
投资者将关注中国在本周末的中央经济工作会议,以寻找有关经济前景改善的蛛丝马迹.
"周末有经济工作会议,市场有相对良好的预期,PMI则是更加直接的因素,进一步确认经济恢复的态势."华西证券分析师毛胜并预计,"短期延续反弹的可能性较大,2,150已是关键技术点位,若下周有效突破,那么市场空间将得以拓展."
他并指出,随着经济数据的好转,市场信心正逐渐加强.目前金融板块特别是银行股估值非常低,一旦投资者信心恢复,其估值和流动性优势,以及资金从白酒等高估值高成长股调仓至银行股都将促使其反弹延续.
今日市场成交明显放大,沪深两市A股近全线普涨,银行等低估值蓝筹股受到投资者青睐.上证180金融指数 收涨7.1%,市值最大的工商银行 收报4.1元,涨3.8%.
平安保险 A股飙升8%,录得2009年7月以来最佳单日表现,今年年内涨幅已达到21.8%,其H股亦大涨3.5%.
A股走强亦扶助中国券商类股走高.海通证券A股与H股分别跳涨5.6%和6.8%,中信证券A股与H股分别大涨7.4%和4.8%.
龙源电力 在香港市场暴跌5.4%至5.23港元,位于公司配售新股价格区间上方.该公司拟配售新H股筹资29亿港元,主要用于风电及太阳能发电项目. (完) (编译 隋芬; 审校 高琦)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。