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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 17:43 BJT

中港股市: 内地股市触及四个月高点,港股因获利了结收低

沪深300指数 已自12月3日收盘低位累计反弹12%,今年迄今
上涨0.9%;沪综指 今年迄今仍下跌1.8%.
    
    中国国家外汇管理局日前修改合格境外机构投资者(QFII)外汇投资相
关规定,将主权基金、央行及货币当局等机构投资额度上限,放宽至可超过
等值10亿美元. 此举进一步提振A股市场.
    
    据中国证券报周一报导,中国证监会将在近期讨论降低内地企业赴香
港上市门槛问题,尽快公布具体方案,这将是监管层疏导拟A股首次公开发
行(IPO)公司大量积压的一项措施. 
    
    周一,对经济成长敏感的能源类股涨幅居前,煤炭生产商表现强劲,此
前中煤能源  11月煤炭销量较上年同期增长39%.
    
    "总体看,这次反弹没有结束,但年底仍有资金及解禁减持的压力.不过
,目前成交较理想,新增资金入场亦还行,因而经过震荡到元旦后还是延续
上行的概率偏大."银河证券首席策略分析师秦晓斌并预计,若沪指2,150点
能顺利突破,那么可上看2,300点.
    
    他并指出,短期周期类大盘蓝筹是主要方向.今日煤炭有色等资源类涨
幅居前,因前几天涨势较落后,因而迎来板块轮动.雄震矿业 涨
停,收报10.95元.
 
       
    **获利了结冲击港股**
    
    港股跌势因大盘股疲态而进一步加剧.过去几个月资金流入港股市场
时,大盘股为主要获益者.
    
    中资地产股股价集体跳水,因新华社报道称,中国将继续实施对房地产
业的调控.
    
    中国海外 跌1.3%,将2012年的涨幅削减至80.7%.今年多数中
资地产股的表现优于港股.
    
    亚洲第三大保险商--友邦保险周一股份暂停交易,据一名消息人士对
路透称,其主要股东美国国际集团(AIG)正配售高至65亿美元的友邦股份.[
nL4S09R0IN](完)

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