中港股市: 内地股市触及四个月高点,港股因获利了结收低

沪深300指数 已自12月3日收盘低位累计反弹12%,今年迄今 上涨0.9%;沪综指 今年迄今仍下跌1.8%. 中国国家外汇管理局日前修改合格境外机构投资者(QFII)外汇投资相 关规定,将主权基金、央行及货币当局等机构投资额度上限,放宽至可超过 等值10亿美元. 此举进一步提振A股市场. 据中国证券报周一报导,中国证监会将在近期讨论降低内地企业赴香 港上市门槛问题,尽快公布具体方案,这将是监管层疏导拟A股首次公开发 行(IPO)公司大量积压的一项措施. 周一,对经济成长敏感的能源类股涨幅居前,煤炭生产商表现强劲,此 前中煤能源 11月煤炭销量较上年同期增长39%. "总体看,这次反弹没有结束,但年底仍有资金及解禁减持的压力.不过 ,目前成交较理想,新增资金入场亦还行,因而经过震荡到元旦后还是延续 上行的概率偏大."银河证券首席策略分析师秦晓斌并预计,若沪指2,150点 能顺利突破,那么可上看2,300点. 他并指出,短期周期类大盘蓝筹是主要方向.今日煤炭有色等资源类涨 幅居前,因前几天涨势较落后,因而迎来板块轮动.雄震矿业 涨 停,收报10.95元. **获利了结冲击港股** 港股跌势因大盘股疲态而进一步加剧.过去几个月资金流入港股市场 时,大盘股为主要获益者. 中资地产股股价集体跳水,因新华社报道称,中国将继续实施对房地产 业的调控. 中国海外 跌1.3%,将2012年的涨幅削减至80.7%.今年多数中 资地产股的表现优于港股. 亚洲第三大保险商--友邦保险周一股份暂停交易,据一名消息人士对 路透称,其主要股东美国国际集团(AIG)正配售高至65亿美元的友邦股份.[ nL4S09R0IN](完)