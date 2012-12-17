中港股市: 内地股市触及四个月高点,港股因获利了结收低

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
沪深300指数 已自12月3日收盘低位累计反弹12%,今年迄今 上涨0.9%;沪综指 今年迄今仍下跌1.8%. 中国国家外汇管理局日前修改合格境外机构投资者(QFII)外汇投资相 关规定,将主权基金、央行及货币当局等机构投资额度上限,放宽至可超过 等值10亿美元. 此举进一步提振A股市场. 据中国证券报周一报导,中国证监会将在近期讨论降低内地企业赴香 港上市门槛问题,尽快公布具体方案,这将是监管层疏导拟A股首次公开发 行(IPO)公司大量积压的一项措施. 周一,对经济成长敏感的能源类股涨幅居前,煤炭生产商表现强劲,此 前中煤能源 11月煤炭销量较上年同期增长39%. "总体看,这次反弹没有结束,但年底仍有资金及解禁减持的压力.不过 ,目前成交较理想,新增资金入场亦还行,因而经过震荡到元旦后还是延续 上行的概率偏大."银河证券首席策略分析师秦晓斌并预计,若沪指2,150点 能顺利突破,那么可上看2,300点. 他并指出,短期周期类大盘蓝筹是主要方向.今日煤炭有色等资源类涨 幅居前,因前几天涨势较落后,因而迎来板块轮动.雄震矿业 涨 停,收报10.95元. **获利了结冲击港股** 港股跌势因大盘股疲态而进一步加剧.过去几个月资金流入港股市场 时,大盘股为主要获益者. 中资地产股股价集体跳水,因新华社报道称,中国将继续实施对房地产 业的调控. 中国海外 跌1.3%,将2012年的涨幅削减至80.7%.今年多数中 资地产股的表现优于港股. 亚洲第三大保险商--友邦保险周一股份暂停交易,据一名消息人士对 路透称,其主要股东美国国际集团(AIG)正配售高至65亿美元的友邦股份.[ nL4S09R0IN](完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。