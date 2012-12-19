中港股市: 恒指收在17个月高点,内地股市盘旋于8月高位

周三,沪市成交量创上周四以来最低位,而港股成交量自12月4日以来首度跌破20日移动均值. "我认为,市场对中国新领导层在2013年的改革步伐或额外政策支持的预期可能太过乐观."海通证券股票策 略师Edward Huang称. Huang补充道,"随着年关将近,人们开始休假,若成交量下滑,压制港股涨势,我也不会感到意外." 官方报纸周三报导称,中国发改委承诺将进一步推动成品油、天然气和煤炭等资源价格改革. 中国神华能源H股 跳涨3.2%至一个月来的最高位,A股上升1.2%. 中国消费类股上升,此前官方媒体援引中国财政部的评论称,消费刺激举措将在2013年推出,并表示相关部 门预估今年零售销售增长14.3%. **沪综指延续震荡近收于平盘** 中国股市沪综指延续震荡走势,最终近收平,此前该股指已连续三日收涨.汽车及机械股等板块受发改委会 议提出扩内需及投资城镇化项目等利好推动领涨.分析师表示,近日盘中热点不断,大盘在年内剩余日子料可继 续维持反弹. 第一创业证券分析师郭树华分析称,此轮反弹是市场对城镇化新政的预期;且从市场热点看,银行等前期涨 幅较大的板块走势依然很强,所以预计12月最后两周还可维持反弹走势.不过,2,200点年线附近则是阻力点位, 一方面攻克其需要放量,另一方面也要看政策上是否有明确方向. "目前涨幅最大的品种没有明显的获利抛压,另外盘中热点此起彼伏,今天机械工程和汽车对市场形成波段 性刺激,使市场总是有部分做多力量维持,所以短期市场可能还是会维持收红态势.唯一不足是成交逐渐缩减,说 明这个位置参与者心态较谨慎,后市机会还要看此点位能否再次放量并形成强势股的再次突破."他称. 此波反弹主要是围绕金融概念和城镇化概念这两条主线展开.受发改委会议利好推动,汽车及机械股涨幅居 前,金杯汽车 涨停,报3.83元;三一重工 亦大涨7.24%,报9.93元. 国家发改委主任张平周二在全国发展和改革工作会议上称,为扩内需,明年将继续推广节能和新能源汽车, 并引导旅游消费;中央预算内投资将主要投向保障性安居工程和城镇基础设施等领域. (完)