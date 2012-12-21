中港股市: 恒指终结四周涨势,内地股市脱离四个月高点

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
港股成交量低于20日移动均值,为12月4月来第三次这样.加之防御板 块表现强劲,都表明风险厌恶情绪很高. 沪深300指数 收盘跌0.54%,报2,372.002点.沪综指<.SSEC > 收报2,153.310点,跌15.043点或0.69%,昨日该股指刷新逾四个月高位.上 海A股今日成交为844亿元人民币,上日为800亿元.本周沪综指累计小升0.1 %,为连续第三周上涨. "显然大家是在下周假期前削减港股风险,但情况也不是那么糟."LBN Advisors首席执行官Benjamin Chang称. 香港金融市场将于下周一中午开始休市,直到周四才恢复交易.中国内 地市场将照旧交易. 美财政磋商又出状况,令今日全球金融市场受挫. 中资银行及大型能源股为拖累恒指主要原因.中国工商银行 及中煤能源 各挫跌逾2%. 安踏体育 跳涨3%,至6.54港元,此前瑞银集团调升安踏目标 价至7.50港元. 沪市方面医药、造纸等消费类个股今日出现逆势上涨,山鹰纸业 6005 67.SS 收报涨停至2.04元.(完)
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即