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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 17:49 BJT

中港股市: 恒指终结四周涨势,内地股市脱离四个月高点

港股成交量低于20日移动均值,为12月4月来第三次这样.加之防御板
块表现强劲,都表明风险厌恶情绪很高.
    
    沪深300指数 收盘跌0.54%,报2,372.002点.沪综指<.SSEC >
收报2,153.310点,跌15.043点或0.69%,昨日该股指刷新逾四个月高位.上
海A股今日成交为844亿元人民币,上日为800亿元.本周沪综指累计小升0.1
%,为连续第三周上涨.
    
    "显然大家是在下周假期前削减港股风险,但情况也不是那么糟."LBN
Advisors首席执行官Benjamin Chang称.
    
    香港金融市场将于下周一中午开始休市,直到周四才恢复交易.中国内
地市场将照旧交易.
    
    美财政磋商又出状况,令今日全球金融市场受挫.
    
    中资银行及大型能源股为拖累恒指主要原因.中国工商银行 
及中煤能源 各挫跌逾2%.
    
    安踏体育 跳涨3%,至6.54港元,此前瑞银集团调升安踏目标
价至7.50港元.
    
    沪市方面医药、造纸等消费类个股今日出现逆势上涨,山鹰纸业 6005
67.SS 收报涨停至2.04元.(完)

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