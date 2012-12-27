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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 17:44 BJT

中港股市: 港股测试17个月新高,沪市结束三连涨

恒生国企指数虽收高,但成交量较过去一个月日均值低逾30%,而且是9月26日来最低.

沪深300指数 收盘跌0.53%,报2,444.594点.沪深300指数1月合约 尾盘报2,461点,跌0.05%,成交量为594,235手.

沪综指 收报2,205.897点,跌13.235点或0.6%,日高为2,234.724点,创下近半年以来的盘中高点.上海A股今日成交为1,000亿元人民币,较上日的968亿元稍增.

在下跌近六个月后,沪综指及沪深300指数均已扳回年内跌幅.两市还守在200日移动均线上方,自2011年5月以来,保持在该水准之上的时间很难超过两周.

国泰君安首席策略员蒋有衡称,今日港股有追涨意味,受到了A股这几天表现强劲的影响.随着更多改革细节出炉以及获利和经济回暖的迹象显现,港股还将继续受其支撑上涨.

中国铁路类股延续强劲升势,此前中国证券报报导,根据国家发改委运输所完成的2012—2013年中国铁路发展报告研究分析,2013年-2015年期间,铁路建设投资需求规模为1.8万亿元人民币.其中,2013年需要完成投资6,000-6,500亿元.

中国金融板块12月涨势强劲,反映出中国股市信心改善.

招商银行A股 本月上涨26%,有望创下2009年6月以来最大单月涨幅.不过周四下跌1.4%,因投资者锁定获利.

但中资银行H股今日走升,中国银行 上涨0.6%,招商银行 跳涨2.7%.

中国熔盛重工 大跌7.4%,该公司此前发出盈利预警,预计2012年度业绩将转盈为亏,受累造船市场下滑影响,船舶订单及价格均较去年同期大幅下跌.(完)

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