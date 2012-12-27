中港股市: 港股测试17个月新高,沪市结束三连涨

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
恒生国企指数虽收高,但成交量较过去一个月日均值低逾30%,而且是9月26日来最低.
沪深300指数 收盘跌0.53%,报2,444.594点.沪深300指数1月合约 尾盘报2,461点,跌0.05%,成交量为594,235手.
沪综指 收报2,205.897点,跌13.235点或0.6%,日高为2,234.724点,创下近半年以来的盘中高点.上海A股今日成交为1,000亿元人民币,较上日的968亿元稍增.
在下跌近六个月后,沪综指及沪深300指数均已扳回年内跌幅.两市还守在200日移动均线上方,自2011年5月以来,保持在该水准之上的时间很难超过两周.
国泰君安首席策略员蒋有衡称,今日港股有追涨意味,受到了A股这几天表现强劲的影响.随着更多改革细节出炉以及获利和经济回暖的迹象显现,港股还将继续受其支撑上涨.
中国铁路类股延续强劲升势,此前中国证券报报导,根据国家发改委运输所完成的2012—2013年中国铁路发展报告研究分析,2013年-2015年期间,铁路建设投资需求规模为1.8万亿元人民币.其中,2013年需要完成投资6,000-6,500亿元.
中国金融板块12月涨势强劲,反映出中国股市信心改善.
招商银行A股 本月上涨26%,有望创下2009年6月以来最大单月涨幅.不过周四下跌1.4%,因投资者锁定获利.
但中资银行H股今日走升,中国银行 上涨0.6%,招商银行 跳涨2.7%.
中国熔盛重工 大跌7.4%,该公司此前发出盈利预警,预计2012年度业绩将转盈为亏,受累造船市场下滑影响,船舶订单及价格均较去年同期大幅下跌.(完)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI