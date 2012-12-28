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亚洲 | 2012年 12月 28日 星期五 17:56 BJT

中港股市: 内地股市触及六个月收盘高位,A股表现连续第四周优于H股

* 恒生指数日内上涨0.2%,本周上涨1.7%

* 沪深300指数周五上涨1.7%,本周上涨4.6%

* 买入落后的景气循环类股时机成熟--交银国际策略师

路透香港12月28日 - 中国内地股市周五触及六个月收盘高位,香港股市升至近18个月最高收位,因投资者买入中资非金融类股.

内地和香港股市成交量均有所下降,指标股指也处于近期区间之内,表明随着年底接近,本月由中国成长相关类股推动的涨势耗尽动能.

恒生指数 今日小升0.2%,本周上涨0.7%,报22,666.6点,创下2011年7月8日以来的最高收位.

恒生国企指数 周五上涨0.3%,本周上涨1.3%,表现连续第四周落后A股.

沪深300指数 本周上涨4.6%,沪综指 本周上涨3.7%,今年以来表现进入上涨区间.

周五,沪深300指数和沪综指分布上涨1.5%和1.2%,分别触及6月21日以来的最高收盘水准.沪市成交量保持在过去一个月均值上方,但较周四下滑约10%.

全年看,沪深300指数上涨5.7%,沪综指上涨1.5%,相比之下恒生指数上涨23%,恒生国企指数上涨14.5%.

"投资者在1月份可以先把有强劲题材的蓝筹股先放一放,着眼于在12月涨势中落后的景气循环股,"交银国际首席中国策略师洪灏表示.

中信泰富 午后大涨,终场收高4.3%,成交放量,印证上述走势可能即将展开.

中国股市沪综指周五收升1.2%,创下逾半年来收盘新高.分析师指出,大盘近期强势调整,已吸引更多资金关注股市.今日金融地产股再度"揭竿而起",推动大盘轻松跃过年线(250天线).

沪综指 收报2,233.252点,涨27.355点或1.24%,此前收盘高点为6月21日的2,260.88点.本周大盘累积上涨3.7%,为连续第四根阳线.上海A股今日成交额为915亿元人民币,较上日的1,000亿元有所减少.

"近期行情比较清晰,大盘就是一个台阶一个台阶地往上走."华泰证券分析师周林指出,大金融股和地产股一直是行情的主脉络,市场情绪被调动起来后,赚钱效应让越来越多的资金涌入股市.

不过他亦认为,目前来看,股指仍未摆脱近期盘整的平台,未来需要大阳线来确立行情已找到新起点.

在证监会宣布修订券商次级债管理规定,以拓展券商在银行间市场的融资渠道后,券商股今年表现突出.国金证券 涨停,中信证券 收升7.87%.

沪深300指数 收盘升1.45%,报2,480.049点.沪深300指数1月合约 尾盘报2,494.4点,涨1.35%,成交量为640,303手.(完)

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