中港股市: 内地股市触及六个月收盘高位,A股表现连续第四周优于H股

标题新闻：印度核能部长称，印度购买西屋六座核反应堆的计画料不受东芝财务问题影响
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* 恒生指数日内上涨0.2%,本周上涨1.7%
* 沪深300指数周五上涨1.7%,本周上涨4.6%
* 买入落后的景气循环类股时机成熟--交银国际策略师
路透香港12月28日 - 中国内地股市周五触及六个月收盘高位,香港股市升至近18个月最高收位,因投资者买入中资非金融类股.
内地和香港股市成交量均有所下降,指标股指也处于近期区间之内,表明随着年底接近,本月由中国成长相关类股推动的涨势耗尽动能.
恒生指数 今日小升0.2%,本周上涨0.7%,报22,666.6点,创下2011年7月8日以来的最高收位.
恒生国企指数 周五上涨0.3%,本周上涨1.3%,表现连续第四周落后A股.
沪深300指数 本周上涨4.6%,沪综指 本周上涨3.7%,今年以来表现进入上涨区间.
周五,沪深300指数和沪综指分布上涨1.5%和1.2%,分别触及6月21日以来的最高收盘水准.沪市成交量保持在过去一个月均值上方,但较周四下滑约10%.
全年看,沪深300指数上涨5.7%,沪综指上涨1.5%,相比之下恒生指数上涨23%,恒生国企指数上涨14.5%.
"投资者在1月份可以先把有强劲题材的蓝筹股先放一放,着眼于在12月涨势中落后的景气循环股,"交银国际首席中国策略师洪灏表示.
中信泰富 午后大涨,终场收高4.3%,成交放量,印证上述走势可能即将展开.
中国股市沪综指周五收升1.2%,创下逾半年来收盘新高.分析师指出,大盘近期强势调整,已吸引更多资金关注股市.今日金融地产股再度"揭竿而起",推动大盘轻松跃过年线(250天线).
沪综指 收报2,233.252点,涨27.355点或1.24%,此前收盘高点为6月21日的2,260.88点.本周大盘累积上涨3.7%,为连续第四根阳线.上海A股今日成交额为915亿元人民币,较上日的1,000亿元有所减少.
"近期行情比较清晰,大盘就是一个台阶一个台阶地往上走."华泰证券分析师周林指出,大金融股和地产股一直是行情的主脉络,市场情绪被调动起来后,赚钱效应让越来越多的资金涌入股市.
不过他亦认为,目前来看,股指仍未摆脱近期盘整的平台,未来需要大阳线来确立行情已找到新起点.
在证监会宣布修订券商次级债管理规定,以拓展券商在银行间市场的融资渠道后,券商股今年表现突出.国金证券 涨停,中信证券 收升7.87%.
沪深300指数 收盘升1.45%,报2,480.049点.沪深300指数1月合约 尾盘报2,494.4点,涨1.35%,成交量为640,303手.(完)
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路透台北2月17日 - 台湾股市周五大多在平盘附近游走，终场收微跌。分析师表示，台 股在指数高档附近狭幅震荡，市场领涨族群轮替顺畅，惟追价的意愿虽稍嫌不足，但为了化 解技术指标的过热，算是正常的休息，指数未来仍不看淡。 台湾加权股价指数 收跌0.12%,至9,759.76点；今日成交初值 为942.4 9亿台币，上交易日修正后为1,083.03亿。 日盛投顾协理钟国忠说，“(技术指标中)9日KD值由高档向下，对照今天的走势算是正 常的整理，并不看淡后市。” 他认为，明天(周六)台股独家开市，预料外资的参与度将降低，最多小幅进出，不致影 响盘势。 此外，兆丰投顾一位不愿具名的分析师则表示，指数涨至9,800点附近追价动力不足， 获利了结卖压涌现，这附近压力稍大可以理解。不过台股中各类股仍是轮涨，即便是先前的 弱势股也有机会补涨，预料9,800点附近指数虽有压力但仍可期待高点。 〞未来还要再看国际形势，如果没有大的利空，目前台股还是以盘整或小跌，去消
路透2月17日 - 澳洲股市周五小幅收低，此前指标股指周四创下2015年5月5日以来最高收位。 S&P/ASX 200指数周五收盘下跌0.2%或10.51点，报5,805.8点。 铁矿石及铜价走软拖累基本材料类股下跌。S&P/ASX 200材料类股跌至平盘下方，上日曾触及逾两年高位。 矿业巨头必和必拓和力拓分别跌1.1%和2.1%，为两周来最大跌幅。 必和必拓管理层与员工在智利Escondida铜矿罢工中的立场依然分歧较大。 铁矿石企业Fortescue Metals跌2.4%。 工业建筑材料公司James Hardie Australia股价跌至三个月新低。 医疗保健类股跌幅位列其次。(完) (编译 王兴亚/高琦)