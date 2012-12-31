中港股市: 恒指全年跳涨近23%,沪综指全年累计涨逾3%

* 恒指几近收平,恒生国企指数收涨0.5%,沪综指收升1.6%至半年新高

* 恒指全年上涨22.9%,恒生国企指数涨15.1%

* 中资保险和券商类股走强 (更新中国股市收盘)

路透香港12月31日 - 香港股市周一以2009年以来最佳年度表现作收,盘旋在18个月收盘高位附近,受中资保险和券商类股涨势扶助.

恒生指数 几近收平,报22,656.9点,接近2011年7月初以来最高收位.恒生国企指数 收涨0.5%,报11,436.2点.今日港股逢新年假期提前半天收市.

恒生指数和恒生国企指数2012年分别上涨22.9%和15.1%.

中国股市沪综指周一收升1.6%,再创逾半年收盘新高.因投资者受证监会消息鼓舞.此前中国证监会表示,拟允许符合条件的证券公司、保险资产管理公司和私募证券基金三类机构直接开展公募基金管理业务.

沪深300指数 收盘升1.73%,报2,522.952点.沪综指 收报2,269.128点,涨35.876点或1.61%

港股市场削减盘初跌幅,内地股市则扩大涨势,此前汇丰(HSBC)公布,中国12月制造业采购经理人指数(PMI)终值大幅回升至51.5,创19个月最高位.

"我很意外地看到港股市场跟随A股强势,似乎无视于美国财政悬崖磋商陷于僵局的影响."敦沛证券副总裁黄志阳表示.

有关阻止美国经济跌落"财政悬崖"的努力周日停滞下来,因民主党和共和党仍未能就防止新年伊始自动增税问题达成协议.

中国人寿保险 周一对香港和内地指标指数构成主要支撑,其H股飙涨3.1%.

新华保险 A股扬升6%,H股上涨2.6%.

中信证券 H股上升2.2%,A股上涨0.9%.中信证券H股今年累计上涨52.9%,A股今年累计已扬升36.8%.

**金融地产续涨助沪综指收升**

中国股市沪综指收升1.6%,再创逾半年收盘新高.分析师指出,随着中长线配置资金的继续涌入,估值较低的银行地产等蓝筹股受到青睐,大盘轻松踏上一个台阶,年K线并最终翻红,摆脱前两年连跌趋势.

沪综指 收报2,269.128点,涨35.876点或1.61%,此前收盘高点为6月20日的2,292.88点.本月累计上涨14.6%,是2009年7月15.3%以来最大单月涨幅;全年大盘累计录得3.17%的涨幅.上海A股今日成交额为1,052亿元人民币,较上日的915亿元有所上升.

"这两天还是估值修复的过程,仍有不少资金涌入,这些资金多为中线资金,蓝筹股估值又低,所以配置需求比较强."长江证券分析师宋中庆指出.

他认为,年底部分机构因结帐等多种因素离场,估计元旦后他们将重返股市,所以短期内大盘仍可以继续看好,但不排除盘中出现震荡,消化获利浮筹.

上证金融地产行业指数 收升2.89%,跑赢大盘.而金融板块中,保险股涨幅居前,部分因为保险资产管理公司未来将可从事公募基金管理业务的利好消息.新华保险 收于涨停位28.82元,涨2.62元.