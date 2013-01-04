中港股市: 港股脱离19个月高点,美联储会议记录促使投资者了结获利

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
港股成交量仍高于20日移动均值,但已是今年三个交易日以来最低.沪股在新年首个交易日的成交量为逾一周来最高.
大华继显分析师Wang Ao-chao表示,"我现在不会太担心美联储改变口吻,在此之前,美国经济必须先更进一步有所改善."
"今天脱离了超买区,景气循环股引导的H股涨势还会持续几个星期,"他补充称.
中国股市沪综指收创近六个半月新高,新年首个交易日迎来"开门红",金融地产等蓝筹股继续领涨.分析师称,虽然12月市场强劲反弹,令短线获利筹码丰厚, 但由于大市值股走势依然较强,预计大盘仍将维持上行趋势,但亦不排除短线将横盘整理.
沪综指 收报2,276.992点,涨7.864点或0.35%,此前收盘高点为6月20日的2,292.88点.该股指12月累计上涨14.6%,创近三年半来最大单月涨幅,去年全年则累计涨逾3%.上海A 股今日成交额为1,141亿元人民币,上交易日为1,052亿元.
"目前盘面呈现轮动补涨格局,短期获利抛压有可能令市场步入横盘整理.但低市盈率的大盘蓝筹表现持续,是这波涨势的主流热点,因而预计短期市场波幅不会太大,股指修复仍有提升空间."华西证券分析师毛胜称.
上证金融地产行业指数 收升0.95%,其中,保险股中国平安 大涨4.02%.
因元旦假期,中国金融市场本周二至周四休市.期间公布的中国官方12月制造业PMI指数为50.6,连续第三个月位于荣枯线上方,持平于上月创下的七个月高位,显示中国经济稳步复苏,但回升力度仍偏弱.而此前公布的12月汇丰中国制造业PMI终值则升至51.5,创19个月来新高.
沪深300指数1月合约 尾盘报2,533.4点,跌0.16%,成交量为559,676手.(完)
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路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。