中港股市: 港股持稳于19个月高位附近,沪市小涨

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
"这波涨势开始显得有点脱离基本面,热钱追逐高beta个股,"海通国际证券股市分析师Edward Huang称.
汇控 周一上涨1.3%,渣打 上涨0.9%,因巴塞尔委员会多给银行业者四年时间建立现金缓冲,以利协助一些疲弱国家经济成长.
中国煤炭股上涨,而电力股下跌,因市场预测近今年格外寒冷的天气可能导致煤炭需求增加,而高煤价可能打击电厂的利润.
兖州煤业 上涨1.7%,收在2012年5月以来高位.华润电力 下挫3.5%,进一步远离1月2日的四年半高位.
中资铁路股和其他公共交通类股上涨,之前中国国务院做出承诺,要促进发展环保型的城市交通系统.中国中铁H股 大涨2.8%,A股 劲升3.4%.
**医药板块领涨沪市**
中国股市沪综指震荡收升升至逾六个半月高位,医药板块领涨.但分析师指出,目前由权重股估值修复所触发的板块轮动已到后期,除银行股外的其他个股均上行乏力,令大盘陷入盘整.后市仍需关注上市公司年报及利好政策落实等新信号.
"整体看市场估值修复的反弹行情已近尾声,需等待新的刺激信号,主要看微观层面上市公司年报,以及推进城镇化是否有更多实质性政策出台,比如收入分配和户籍改革等.另外养老金场外长期资金入市动向亦将会影响市场."东北证券分析师沈正阳称.
受周末出台的《生物产业发展规划》利好刺激,今日医药板块领涨大盘,其中联环药业 涨停,收报9.35元.深交所方面,海王生物 、莱茵生物 等亦涨停.(完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。