中港股市: 港股持稳于19个月高位附近,沪市小涨

"这波涨势开始显得有点脱离基本面,热钱追逐高beta个股,"海通国际证券股市分析师Edward Huang称.

汇控 周一上涨1.3%,渣打 上涨0.9%,因巴塞尔委员会多给银行业者四年时间建立现金缓冲,以利协助一些疲弱国家经济成长.

中国煤炭股上涨,而电力股下跌,因市场预测近今年格外寒冷的天气可能导致煤炭需求增加,而高煤价可能打击电厂的利润.

兖州煤业 上涨1.7%,收在2012年5月以来高位.华润电力 下挫3.5%,进一步远离1月2日的四年半高位.

中资铁路股和其他公共交通类股上涨,之前中国国务院做出承诺,要促进发展环保型的城市交通系统.中国中铁H股 大涨2.8%,A股 劲升3.4%.

**医药板块领涨沪市**

中国股市沪综指震荡收升升至逾六个半月高位,医药板块领涨.但分析师指出,目前由权重股估值修复所触发的板块轮动已到后期,除银行股外的其他个股均上行乏力,令大盘陷入盘整.后市仍需关注上市公司年报及利好政策落实等新信号.

"整体看市场估值修复的反弹行情已近尾声,需等待新的刺激信号,主要看微观层面上市公司年报,以及推进城镇化是否有更多实质性政策出台,比如收入分配和户籍改革等.另外养老金场外长期资金入市动向亦将会影响市场."东北证券分析师沈正阳称.