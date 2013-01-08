中港股市: 双双下挫,因投资者针对保险和地产股了结获利

两市大盘虽下滑,但成交量相对活跃,不过相对强弱指标显示,内地市场仍处于技术性超买区域.

龙湖地产 和恒大地产 分别下跌2.3%和1.5%,尽管这两家公司12月销售业绩良好,助其超额完成2012年目标.

**内地保险类股重挫**

平安保险 大跌4.0%.二位来自中国国家开发银行 的相关人士周二对路透确认,该行正在审慎复核原定为正大集团收购平安保险 股权提供贷款事宜,这为该宗高达727亿港元的收购案增添了新的不确定性.

中国人寿 因中金下调其评级股价大跌,更是令大盘雪上加霜.中国人寿在香港和内地股市分别下挫3.3%和3.2%.内地A股市场的反弹在最近几周助益保险类股表现超越大盘.此外,内地监管当局准许有资格的保险业者可通过其资产管理部门提供共同基金产品的措施也带来扶助.(完)