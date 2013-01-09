修正-中港股市: 港股上涨,内地股市在经济数据公布前近收平

沪综指 收报2,275.340点,跌0.730点或0.03%,上海A股今日成交额为1,022亿元人民币,上交易日为1,055亿元.
"我们现在遇到了技术阻力,因此投资者寻求把资金转投到近期表现滞后的个股上.目前没有必要过于看空,至少在第一季内如此,"交银国际首席中国策略师洪灏称.
之前路透报导内地首次公开发行(IPO)市场将冻结,直至3月底,该举措可能降低A股市场的竞争.中国银行 攀升1.1%,报3.59港元,之前瑞银将其目标价上调31%,由3.05港元上调至4港元,称其估值颇具吸引力,是在港上市大型银行股中估值最低廉的个股之一.
数位消息人士周三向路透证实,中国证监会近日将启动首次公开发行(IPO)在审企业2012年度财务报告专项检查,旨在提高发行人信息真实度.此次专项检查在业内人士看来"要求严格,前所未有",或会令A股IPO"堰塞湖"现象得到缓解.
米高梅中国 跳涨7%,因其在澳门的新赌场酒店项目获得政府正式批准.
中国中铁 和中国铁建 分别大涨5.1%和3%,此前摩根大通分析师将这两只个股的目标价上调约40%.
**沪综指维持振荡整理**
沪综指近收平维持振荡整理,有色及金融板块续回落压制大盘.分析人士指出,随着权重股走弱中小盘股活跃,市场陷入震荡蓄势过程.同时,宏观经济数据公布在即亦引发市场观望情绪.
东北证券分析师沈正阳称,今日市场下跌的催化剂是大家对物价回升及出口未见明显改善感到担忧,而从更大一点来看,行情完成反弹第一阶段--估值修复尾端后,大盘面临滞涨,有内生整理的要求.
"若未来更多数据表明经济向好,市场可能会走好.同时,蓄势过程亦需要寻找新的催化剂 ,以便权重再次找到上行因素,因为中小股估值本来就贵,上行空间有限."他称.
中国明日将公布外贸数据,最新路透调查显示,中国2012年12月进、出口同比增幅均有望较前月温和回升,分别为3%和4%,贸易顺差则环比基本持平. (完)