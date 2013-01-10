中港股市: 利好贸易数据提振中港股市收高,中国铝业大涨6.5%

恒生国企指数 攀升1%.

"今日涨势显然是由中国贸易数据所触发,且仍受到新买盘推动,"敦沛证券副总裁黄志阳称.

中国海关稍早公布,12月出口同比增长14.1%,进口同比增长6%,分别创下七个月高位和六个月高位,且远远超越路透调查预估中值4%和3%,当月贸易顺差则扩大至316.2亿美元.

运输和对增长敏感的矿业股涨幅居前,中国铝业 大涨6.5%,至10个月高点.

中国国航 、东方航空 和南方航空 的股价受到花旗分析师上调评级的提振,因预期它们的获利改善.花旗将东方航空H股评级由"中性"上调至"买入",且将其目标价上调近40%,该公司股价大涨8.2%.

香港房地产开发商--新世界发展 跳涨5.4%,香港住房官员将在周四稍晚发表讲话,或将谈及土地供应.

平安保险 周四再度下挫,其H股和A股分别跌1.4%和0.2%,因此前中国保监会称,已就汇丰控股 拟出售平安保险股权的交易进行初步审核,并通知公司补充提交有关材料.

**沪市维持强势震荡**

中国股市沪综指小幅收升,今日公布的贸易数据向好提振仓储、航空等运输类股上涨,并助股指一度上攻接近前期高点,大盘整体仍维持强势震荡走势,料短线在2,300点下方继续蓄势待攻.

沪综指 收报2,283.658点,涨8.318点或0.37%,盘中最高升至2,295.48点的前期高点附近.上海A股今日成交额为978亿元人民币,上交易日为1,022亿元.

南京证券分析师温丽君分析称,虽然今年一季度继续复苏是大概率事件,然而仅凭单月数据仍无法对经济整体运行趋势作出明确判断,因而数据对大盘影响不大.

"2,300点附近技术压力较大,加上前期涨幅较大个股纷纷呈现调整迹象,表明经过1个多月上涨后个股获利盘回吐压力较大."她并预计,短期影响市场的主要因素仍取决于政策面的改革预期和产业政策等利好.

受数据利好提振,今日仓储、航空等运输类股票涨幅居前,其中南方航空 收扬3.43%,报3.92元.