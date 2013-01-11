中港股市: 双双收跌中止周线连涨走势,受中国通胀数据打击

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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交银国际首席中国策略师洪灏表示,"这并非世界末日,我们已经进入超买水准一段时间,因此通胀率上升引发了一些获利了结.我们正处于整固阶段."
"我不会太担心通胀升高的数据,因为这有很大程度是受到食品价格上涨及冬季极端气候的影响.但今日数据影响了上半年调降存款准备金率的预期,"他进一步指出.
"本来大盘就有调整的需要,今天消息面有一点利空,CPI稍微高了一点,股指就顺势调整了."长江证券分析师宋中庆指出.
申银万国资深分析师钱启敏认为,股指今日的大幅调整,并不意味这轮反弹的终结,许多机构近期仍有逢低吸纳的打算,所以短期内大盘回调不会太深,预计2,200点附近有支撑.
上证金融地产行业指数 收跌2.01%,房地产企业大名城 收低6.83%,名列沪市跌幅榜首位.
沪深300指数收盘跌1.87%,报2,483.230点.沪深300指数1月合约 尾盘报2,496.6点,跌1.23%,成交量为767,412手.
**香港:证券股及中资地产股领跌**
通胀数据加速中资地产股及券商股的跌势.其他在周四因中国出口数据亮眼而获提振的成长概念股,周五跌幅亦居前.
中信证券 下跌2.1%,此前上海证券报报导称,中国证监会对东吴证券 首次公开发行股票项目(IPO)中相关主体的责任进行了核查,对发行人东吴证券、保荐机构中信证券分别采取了出具警示函的监管措施.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。