中港股市: 双双收跌中止周线连涨走势,受中国通胀数据打击

交银国际首席中国策略师洪灏表示,"这并非世界末日,我们已经进入超买水准一段时间,因此通胀率上升引发了一些获利了结.我们正处于整固阶段."

"我不会太担心通胀升高的数据,因为这有很大程度是受到食品价格上涨及冬季极端气候的影响.但今日数据影响了上半年调降存款准备金率的预期,"他进一步指出.

"本来大盘就有调整的需要,今天消息面有一点利空,CPI稍微高了一点,股指就顺势调整了."长江证券分析师宋中庆指出.

申银万国资深分析师钱启敏认为,股指今日的大幅调整,并不意味这轮反弹的终结,许多机构近期仍有逢低吸纳的打算,所以短期内大盘回调不会太深,预计2,200点附近有支撑.

上证金融地产行业指数 收跌2.01%,房地产企业大名城 收低6.83%,名列沪市跌幅榜首位.

沪深300指数收盘跌1.87%,报2,483.230点.沪深300指数1月合约 尾盘报2,496.6点,跌1.23%,成交量为767,412手.

**香港:证券股及中资地产股领跌**

通胀数据加速中资地产股及券商股的跌势.其他在周四因中国出口数据亮眼而获提振的成长概念股,周五跌幅亦居前.