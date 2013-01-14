中港股市: 均录得涨幅,金融与地产股涨幅居前

"强劲出口数据,让许多人认为欧洲经济衰退最严重的时期已经过去,"湘财证券分析师Chen Yi指出.

金融股亦受到兴业银行 周五盘后公布初步财报激励.财报显示2012年净利成长36%,远高于市场预期.这引发市场期望其他银行也将公布强劲获利.

沪港两市的金融股皆劲升,汇丰控股 上涨1%.中国人寿 的H股及A股分别上涨2.9%及5.0%.工商银行H股上涨0.9%,A股上涨2.1%.

环球消费品出口及物流集团--利丰 股价跌至三个月低点,意外的获利预警令"三年计划"目标是否能在今年完成生变,投行纷纷调降评级及目标价.

中国最大的多晶硅生产商--保利协鑫能源控股有限公司 股价下跌4.3%,该公司周五称预计2012年将录得钜额亏损,因受美国向中国光伏产品征收双反税、欧债危机影响光伏电站融资等不利因素的影响.

中信国际电讯 大涨13%,该公司敲定将以12亿美元收购澳门电讯权益.

**沪市放量收涨**

沪综指放量收涨3%至近七个月新高,券商等金融股领涨.分析师指出,证监会主席表态称QFII规模可扩大及近日市场流动性相对宽裕是今日个股全线全普涨的主要原因,预计有效突破2,300点之后,大盘或可继续上行.

上海A股今日成交额为1,231亿元人民币,创自去年5月2日的1,236亿元来新高,上周五成交为1,011亿元.

"2,300点突破后市场或将继续高歌猛进,阻力点位上看2,500点.目前市场强劲且资金面宽松,且有了一定的财富效应后A股亦有资金回流."华西证券研究所研究主管曹雪峰指出.

受证监会主席表态提振,今日券商等金融板块表现强劲,上证180金融指数 收涨4.96%,其中国金证券 涨停,报18.25元.