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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 17:52 BJT

中港股市: 资金流入推动沪综指收涨至七个月高点,港股下滑

"之前持观望态度的资金,现在已经相信股市涨势可以持续,"上海证券的股市分析师Zhang Weiguang表示.

整体看市场还在上涨过程中,没有完成,市场这一波上涨由权重板块带动,鼓舞了市场信心,持仓量回升,热点亦比较活跃."湘财证券证券分析师徐广福称.

他并指出,虽然短线大盘还会延续震荡向上格局,但2,350点附近料存一定技术压力.

受城镇化预期持续推动,今日环保股领涨,基建及高铁概念股亦再次启动.创业环保 涨停,报5.36元.

**港股小幅收低,中国太平保险逆势升高**

香港股市周二微幅收低,港股跟随内地市场涨势并录得逾一年半最佳表现后走势暂歇,地产股领跌.

恒生指数 收跌0.14%,报23,381.51点.恒生国企指数 则微升0.03%.

中国太平保险控股有限公司 劲升6.2%,之前该公司称考虑从母公司手中再收购太平人寿25%股份.太平保险是以市值计中国第五大保险商.

环球消费品出口及物流集团--利丰 继续承压,因穆迪将该公司的评级展望调为负面,标准普尔也将该公司的"A-"评级置于信用观察名单,该公司股价一度跌至2011年8月以来最低,终场收低0.5%,报11.68港元.

投资者质疑利丰财测的可信度,之前该公司在分析师简布会刚两个月后就发布了获利下滑预警.(完)

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