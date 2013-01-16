中港股市: 沪股跌落七个半月高位,港股亦收低

沪市交投较为活跃,但自周二所及10个月高位降低了7%.港股成交额创下年内低位.

"在周五公布中国第四季国内生产总值(GDP)数据前,投资者开始了结部分获利,"敦沛证券副总裁黄志阳称.

工业增加值、房价、城镇固定资产投资和零售销售月度数据也料在周五出炉,这些数据或将决定恒指是将升破技术阻力位,还是将调整至23,000点附近.

投资者出脱中资金融股、铁路股与资源股等带动2013年强势开局的个股,转投一些消费类股.

香港地产股普遍走高,此前香港特首梁振英发表施政报告指出,解决房屋问题是本届政府的首要任务,政府将会通过增加供应和多方面物色土地储备,以应付长远的住屋需求.新鸿基地产 涨1.4%,新世界发展 涨0.3%.

**沪市收低,高位震荡加剧**

沪综指收低.地产板块受总理完善房地产税制言论冲击领跌,金融板块亦遭遇获利回吐,带动股指盘中一度下跌近2%,尾盘则逐波回升令跌幅收窄.分析师指出,虽然今日受权重股拖累大盘出现调整,但股指仍处高位震荡过程,后市不排除还有继续上行空间.

"地产税等利空消息对地产板块造成较大压力,金融板块短线亦需要有歇脚.不过目前仍处在反弹中,是否到顶还难以判断,可能还有高点,短线料处于宽幅震荡."南京证券分析师温丽君称.

受总理讲话影响,今日地产和金融股领跌,上证金融地产行业指数 收跌1.63%,中国太保 收挫2.3%,报22.47元.

中国国务院总理温家宝周二称,中长期要逐步建立起覆盖住房交易、保有等环节的房地产税制,并完善有利于调节收入分配的税收制度.

副总理李克强周二亦指出,推进城镇化核心是人的城镇化,关键是提高城镇化质量,要走集约、节能、生态的新路子,着力提高内在承载力,不能人为"造城".