中港股市: 内地股市较七个半月高点进一步回落,港股略收低

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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过去两日下跌已将周初A股累积的涨势侵蚀半数.
"我认为投资者继续针对周初A股的过度涨势进行获利了结,"交银国际首席中国策略师洪灏表示.
"中国刚展开新的经济周期,类股轮换进入景气循环股的阶段才刚开始,因此一些投资者还是熊市的投资模式,逢高抛售,在不同板块上迅速转换并获利,"他说.
恒大地产 大跌7.1%,报4.32港元,稍低于4.35港元的新股配售价.恒大地产周四表示,将以每股4.35港元配售10亿新股,预计筹集约43.5亿港元,此配售价格较昨日收盘4.65港元折让6.5%.
香港地产股收涨,因特首梁振英在首次政策演说中不但未提及严厉的限制措施,反而表示要增加土地供应.
恒生指数收于平盘下方,稍早曾测试位于19个半月高点的技术阻力位约在23,500点.港股已经逾两周未能突破该阻力位.追踪内地和香港股票的上市交易基金(ETF)被投资者放空最多,暗示他们押注港股继新年强劲开局之后可能会进一步下跌.
**沪综指缩量收低,延续技术性调整**
中国股市沪综指继续收低逾1%,成交额亦现萎缩,昨日领涨的军工板块今日跌幅居前.分析师指出,本轮调整主要源自市场自身的技术需求,预计1月剩余日子中,大盘持续震荡整理概率较大.
沪综指 收报2,284.909点,跌24.590点或1.06%.上海A股今日成交额1,029亿元人民币,上日为1,327亿元.
"前期涨幅偏大,没有像样的技术调整,因而一方面有获利抛压,另一方面近期题材股轮动告一段落亦打击了短线市场的做多氛围."第一创业证券分析师郭树华称.
他并预计,1月下旬大盘将以调整为主,因进入年报披露阶段后年报预期会逐步落实,且利好数据亦已公布完成.不过,股指在2,220点附近将寻获支撑.
昨日表现出色的军工概念股今日跌幅居前,其中北方导航 跌停,报11.86元.
沪深300指数 收低0.94%,报2,552.758点.沪深300指数2月合约 尾盘报2,572.6点,跌0.43%,成交量为678,671手.(完)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。