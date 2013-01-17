中港股市: 内地股市较七个半月高点进一步回落,港股略收低

过去两日下跌已将周初A股累积的涨势侵蚀半数.

"我认为投资者继续针对周初A股的过度涨势进行获利了结,"交银国际首席中国策略师洪灏表示.

"中国刚展开新的经济周期,类股轮换进入景气循环股的阶段才刚开始,因此一些投资者还是熊市的投资模式,逢高抛售,在不同板块上迅速转换并获利,"他说.

恒大地产 大跌7.1%,报4.32港元,稍低于4.35港元的新股配售价.恒大地产周四表示,将以每股4.35港元配售10亿新股,预计筹集约43.5亿港元,此配售价格较昨日收盘4.65港元折让6.5%.

香港地产股收涨,因特首梁振英在首次政策演说中不但未提及严厉的限制措施,反而表示要增加土地供应.

恒生指数收于平盘下方,稍早曾测试位于19个半月高点的技术阻力位约在23,500点.港股已经逾两周未能突破该阻力位.追踪内地和香港股票的上市交易基金(ETF)被投资者放空最多,暗示他们押注港股继新年强劲开局之后可能会进一步下跌.

**沪综指缩量收低,延续技术性调整**

中国股市沪综指继续收低逾1%,成交额亦现萎缩,昨日领涨的军工板块今日跌幅居前.分析师指出,本轮调整主要源自市场自身的技术需求,预计1月剩余日子中,大盘持续震荡整理概率较大.

沪综指 收报2,284.909点,跌24.590点或1.06%.上海A股今日成交额1,029亿元人民币,上日为1,327亿元.

"前期涨幅偏大,没有像样的技术调整,因而一方面有获利抛压,另一方面近期题材股轮动告一段落亦打击了短线市场的做多氛围."第一创业证券分析师郭树华称.

他并预计,1月下旬大盘将以调整为主,因进入年报披露阶段后年报预期会逐步落实,且利好数据亦已公布完成.不过,股指在2,220点附近将寻获支撑.

昨日表现出色的军工概念股今日跌幅居前,其中北方导航 跌停,报11.86元.

沪深300指数 收低0.94%,报2,552.758点.沪深300指数2月合约 尾盘报2,572.6点,跌0.43%,成交量为678,671手.(完)