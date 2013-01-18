中港股市: 恒指创下19个半月高位,内地股市在GDP数据公布后扬升

恒生国企指数 收高2.1%.沪深300指数 收高1.7%,沪综指 上扬1.4%.

加上恒指,这四个指标股指周线均上涨,上周则为下跌.三周以来A股首次表现优于H股.恒指周线上涨1.5%,恒生国企指数整周收高2.2%;沪深300指数周线大涨4.5%,沪综指整周累计上涨3.3%.

"过去几周涨幅很大,大多数投资者正在观察经济复苏对企业获利的影响有多少,"王傲超表示.

由于下一波经济数据要等到3月裁会公布,投资者的目光可能转到企业财报上.一些中国公司已开始公布第四季季报,但财报高峰要等到农历春节之后.

**沪综指后市料续维持强势震荡**

中国股市沪综指周五收涨1.4%,因稍早公布数据显示经济维持回暖态势.分析师指出,虽然技术面调整压力始终存在,然而随着经济逐步企稳及市场信心进一步增强,预计大盘仍将维持强势震荡态势,唯扬升空间有限.

沪综指 收报2,317.070点,涨32.161点或1.41%;本周该股指累计上涨3.3%.上海A股今日成交额1,050亿元人民币,上日为1,029亿元.

"技术面调整压力始终存在.今天促使指数明显波动的板块基本局限在第一批金融地产及强周期行业,这说明数据本身对整个行情有一定支持度."中邮证券分析师程毅敏预计,"市场将趋向活跃,但因权重股累计涨幅较大,指数扬升空间料难以再拓展,但震荡格局会继续演绎下去".

统计局今日公布数据显示,2012年四季度国内生产总值(GDP)同比增长7.9%,为连续七个季度放缓后首次出现回升;去年全年经济增速则为7.8%,超出年初设定的7.5%目标;全年规模以上工业增加值同比增长10%,社会消费品零售总额增长14.3%,固定资产投资增速为20.6%.

沪深300指数 收涨1.67%,报2,595.439点.沪深300指数2月合约 尾盘报2,611.6点,涨1.65%,成交量为809,210手.(完)