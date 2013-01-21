中港股市: 港股微跌,中国股市收于七个半月高位

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
中资运输板块受到提振上涨,因中海集装箱运输股份有限公司(CSCL) 周五发出"盈喜",料2012年度业绩将转亏为盈,料净利为5.2亿元人民币,主要受惠市场改善,且出售旧箱录得特殊收益.
内地媒体报导称,政府正在制定扶助运输行业的政策,今年上半年可能推出税收和其他金融支持措施.
CSCL在香港市场曾一度跳涨3.9%,不过收盘略低于上周二的收位.今年迄今该股累计涨19.7%,2012年累计跳涨26%.CSCL在沪市周一上涨10%亮灯涨停.
不过德意志银行的中国船运分析师表示,CSCL的获利仍应能超预期.CSCL是德银该类股的投资首选.
万科A股 和万科B 双双收于涨停,稍早公司公布其B股转板H股的预案.
中兴通讯下跌1.4%,该公司周日稍晚预计,去年全年亏损25-29亿元人民币.这意味着该公司第四季仍亏损8-12亿元.
而其竞争对手--全球第二大电信设备制造商及第六大手机厂商华为 2012年净利增长33%,扭转了2011年净利下滑的局面,这归功于新的电信项目及智能手机的销售.(完)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编