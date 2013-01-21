中港股市: 港股微跌,中国股市收于七个半月高位

中资运输板块受到提振上涨,因中海集装箱运输股份有限公司(CSCL) 周五发出"盈喜",料2012年度业绩将转亏为盈,料净利为5.2亿元人民币,主要受惠市场改善,且出售旧箱录得特殊收益.

内地媒体报导称,政府正在制定扶助运输行业的政策,今年上半年可能推出税收和其他金融支持措施.

CSCL在香港市场曾一度跳涨3.9%,不过收盘略低于上周二的收位.今年迄今该股累计涨19.7%,2012年累计跳涨26%.CSCL在沪市周一上涨10%亮灯涨停.

不过德意志银行的中国船运分析师表示,CSCL的获利仍应能超预期.CSCL是德银该类股的投资首选.

万科A股 和万科B 双双收于涨停,稍早公司公布其B股转板H股的预案.

中兴通讯下跌1.4%,该公司周日稍晚预计,去年全年亏损25-29亿元人民币.这意味着该公司第四季仍亏损8-12亿元.