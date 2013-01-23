中港股市: 港股在阻力水准前止步,中国股市攀升

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
这两个股指由12月3日的低点已经分别反弹24%和18%,因投资者对中国经济正在获得动能的信心增长.同期的恒指和国企指数分别上涨约9%和16%.
"由于股市短时间内上涨很多,过去一周前后,投资者对部分股票进行获利了结,并寻找入手的机会."国泰君安证券首席策略师蒋有衡表示.
**恒生指数收低,由19个半月高点回落**
香港股市周三收低,由19个半月高点回落,受成长概念股跌势拖累,指标股指在技术阻力位受挫.
中国主要体育品牌李宁 挫跌5.3%,一家香港媒体报导称,体育用品股仍面临库存问题.报导称,一家畅货中心的售货折扣幅度高达90%.经过周三下跌后,李宁1月涨幅缩减至23%.
友邦保险 持续由周一的一个月低点反弹,今日上涨1.8%.
**沪综指因银行股护盘微收涨,短期上攻动能显不足**
中国股市沪综指周三收市小涨.分析师指出,股指今日大部分时间延续昨日开始的回调,虽然尾市有部分银行股强拉,令股指由跌转升,但大盘上攻动力仍显不足,全日基本维持缩量调整格局.
沪综指 收报2,320.911点,涨5.772点或0.25%;上海A股今日成交额963亿元人民币,较上日1,225亿元缩减逾两成.
"最近明显感觉大盘上涨有些吃力,热点板块也不持续,多方底气略显不足,"华泰证券分析师周林指出,银行股虽然走势仍强,但其他板块先后回调,这可能与场内存量资金不足相关,只能拆东墙补西墙.
他认为,沪综指2,340-2,365点附近有较强的阻力,短期内大盘若无明显的增量资金相助,可能还需在目前位置再盘整一下.
前期领涨的银行股表现仍强劲,民生银行 更是创出数年来新高,收报9.20元,升3.6%.沪深300指数2月合约 CIFG3 尾盘报2,614.4点,涨0.85%,成交量为680,616手.(完)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)