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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 18:04 BJT

中港股市: 港股在阻力水准前止步,中国股市攀升

这两个股指由12月3日的低点已经分别反弹24%和18%,因投资者对中国经济正在获得动能的信心增长.同期的恒指和国企指数分别上涨约9%和16%.

"由于股市短时间内上涨很多,过去一周前后,投资者对部分股票进行获利了结,并寻找入手的机会."国泰君安证券首席策略师蒋有衡表示.

**恒生指数收低,由19个半月高点回落**

香港股市周三收低,由19个半月高点回落,受成长概念股跌势拖累,指标股指在技术阻力位受挫.

中国主要体育品牌李宁 挫跌5.3%,一家香港媒体报导称,体育用品股仍面临库存问题.报导称,一家畅货中心的售货折扣幅度高达90%.经过周三下跌后,李宁1月涨幅缩减至23%.

友邦保险 持续由周一的一个月低点反弹,今日上涨1.8%.

**沪综指因银行股护盘微收涨,短期上攻动能显不足**

中国股市沪综指周三收市小涨.分析师指出,股指今日大部分时间延续昨日开始的回调,虽然尾市有部分银行股强拉,令股指由跌转升,但大盘上攻动力仍显不足,全日基本维持缩量调整格局.

沪综指 收报2,320.911点,涨5.772点或0.25%;上海A股今日成交额963亿元人民币,较上日1,225亿元缩减逾两成.

"最近明显感觉大盘上涨有些吃力,热点板块也不持续,多方底气略显不足,"华泰证券分析师周林指出,银行股虽然走势仍强,但其他板块先后回调,这可能与场内存量资金不足相关,只能拆东墙补西墙.

他认为,沪综指2,340-2,365点附近有较强的阻力,短期内大盘若无明显的增量资金相助,可能还需在目前位置再盘整一下.

前期领涨的银行股表现仍强劲,民生银行 更是创出数年来新高,收报9.20元,升3.6%.沪深300指数2月合约 CIFG3 尾盘报2,614.4点,涨0.85%,成交量为680,616手.(完)

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