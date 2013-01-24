中港股市: 内地股市盘中冲高后大幅回落,恒生指数亦收低

中国招商银行 在沪市挫跌2.4%.但仍较9月20日低点上涨逾39%.

苹果供应链个股受创,苹果财报连续第三季逊于预期,因为iPhone销售数量低于华尔街的估计.

瑞声科技 大跌6%,至逾一周低位.歌尔声学 挫低5.8%,至12月19日以来最低收位.

中国最大上市券商--中信证券 跌2.8%,中信证券此前2012年业绩快报显示,去年净利同比下降约66%,富士康国际 下挫5.6%,富士康国际周三表示,2012年度将转盈为亏.

中国移动 收低2.2%至两个月低点,因为摩根大通分析师调降评等,从"中性"降为"减码",并预估中移动将首次出现获利较上年为衰退.

**沪综指冲高回落逆转收低**

中国股市沪综指在创下近八个月盘中新高后逆转收低.分析师指出,刚公布的汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值好于预期,令股市投资者信心有所增强,在金融基建等板块领涨下,大盘一度上涨近2%;但因银行股上冲乏力,引发不少获利盘出逃,大盘由升转跌,再度跌破5日和10日短期均线.

沪综指 收报2,302.598点,跌18.313点或0.79%;盘中最高触及2,362.943点,而此前盘中高点为去年6月1日的2,388点.上海A股今日成交额1,348亿元人民币,较上日963亿元增加近四成.

"再次证明没有只涨不跌的股市,盘中已有资金跑路的迹象,"华西证券首席策略分析师曹雪峰指出,此次银行股等蓝筹股上涨,主要是因为A股估值偏低,与H股有不小差距.目前来看,这个驱动因素已经消除,估值修复行情暂告一个段落.

他指出,短期内大盘可能会继续调整,等待新的亮点出现.或许上市公司业绩面前景更为清晰后,大盘可能重生上涨动能.

上证180金融指数 一度上涨3.56%,但收市近持平.领涨股民生银行 收升1.09%,报9.30元,盘中曾续创数年新高至9.57元.

汇丰(HSBC)周四公布汇丰PMI预览的1月初值数据续升至51.9,创24个月最高位,为连续第五个月回升,且是连续第三个月处在荣枯线50上方.上月终值为51.5.