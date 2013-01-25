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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 18:01 BJT

中港股市: 双双跌至一周以来低位,李宁大幅挫低

内地股市方面,沪深300指数 下跌0.4%,本周下跌0.9%.沪综指 下跌0.5%,周线跌1.1%.

两市的四个主要指数周五皆收在1月17日以来最低位.

"(港股)由低点展开的强劲涨势主要由资金流入推动.这波反弹没有深层基础,"美银美林中港研究部联席主管崔巍指出.

崔巍并称,由于企业获利表现料将令人失望,指数要进一步上涨,可能要靠市场对中国的风险心态转变.目前为止,本周至少有28家香港上市公司发布获利预警.

中国中铁 及中国铁建 的H股周五中止连六跌,分别回升1.2%及0.5%.

但中国中铁本周下跌6.3%,为5月以来单周最大跌幅,中国铁建则跌9.9%,创14个月来单周最大跌幅.两支个股在2012年皆大涨,分别上涨86%及106%.

投资人转进落后个股,友邦保险 周五上涨0.3%,创1月4日以来最高收位.

中国联通 股价下跌3%至一个月内最低,此前中国官方媒体报导称,政府数据显示市场可能越来越趋于饱和.

中国体育品牌李宁 跌14.7%,为2011年7月以来最差表现,此前该公司表示将发行最多达2.41亿美元可换股证券,为公司重整集资.

**沪综指收盘小跌,但大盘强势未消**

中国股市沪综指收盘小幅下跌,但交投萎缩明显.分析师指出,尽管银行股等前期领涨板块继续有获利回吐压力,但因国内基本面和政策面并没有变化,大家对未来仍有信心,因此今日获利抛压并不太大,大盘维持强势调整格局.

沪综指 收报2,291.304点,跌11.294点或0.49%;上海A股今日成交额798亿元人民币,较上日1,348亿元减少四成.

"涨不上去就调整一下,主要是获利盘跑出来,割肉盘少;调整风格也是强势调整,这就决定了大盘调整幅度不会太深."申银万国资深分析师钱启敏指出.

他表示,目前大盘的宏观环境并没有变化,估计大盘运行轨迹不会有大的扭转,但短期内大盘还会延续调整.在股指调整期间需关注日成交量,若沪深两市成交低于1,300亿元,预示大盘可能转向.

前期领涨的银行,保险和地产股今日休整,汽车和医药股走强,填补空白.招商银行 收报13.47元,跌1.46%.

沪深300指数 收跌0.43%,报2,571.674点.沪深300指数2月合约 尾盘报2,587.8点,跌0.08%,成交量为490,605手.(完)
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