中港股市: 双双跌至一周以来低位,李宁大幅挫低

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
内地股市方面,沪深300指数 下跌0.4%,本周下跌0.9%.沪综指 下跌0.5%,周线跌1.1%.
两市的四个主要指数周五皆收在1月17日以来最低位.
"(港股)由低点展开的强劲涨势主要由资金流入推动.这波反弹没有深层基础,"美银美林中港研究部联席主管崔巍指出.
崔巍并称,由于企业获利表现料将令人失望,指数要进一步上涨,可能要靠市场对中国的风险心态转变.目前为止,本周至少有28家香港上市公司发布获利预警.
中国中铁 及中国铁建 的H股周五中止连六跌,分别回升1.2%及0.5%.
但中国中铁本周下跌6.3%,为5月以来单周最大跌幅,中国铁建则跌9.9%,创14个月来单周最大跌幅.两支个股在2012年皆大涨,分别上涨86%及106%.
投资人转进落后个股,友邦保险 周五上涨0.3%,创1月4日以来最高收位.
中国联通 股价下跌3%至一个月内最低,此前中国官方媒体报导称,政府数据显示市场可能越来越趋于饱和.
中国体育品牌李宁 跌14.7%,为2011年7月以来最差表现,此前该公司表示将发行最多达2.41亿美元可换股证券,为公司重整集资.
**沪综指收盘小跌,但大盘强势未消**
中国股市沪综指收盘小幅下跌,但交投萎缩明显.分析师指出,尽管银行股等前期领涨板块继续有获利回吐压力,但因国内基本面和政策面并没有变化,大家对未来仍有信心,因此今日获利抛压并不太大,大盘维持强势调整格局.
沪综指 收报2,291.304点,跌11.294点或0.49%;上海A股今日成交额798亿元人民币,较上日1,348亿元减少四成.
"涨不上去就调整一下,主要是获利盘跑出来,割肉盘少;调整风格也是强势调整,这就决定了大盘调整幅度不会太深."申银万国资深分析师钱启敏指出.
他表示,目前大盘的宏观环境并没有变化,估计大盘运行轨迹不会有大的扭转,但短期内大盘还会延续调整.在股指调整期间需关注日成交量,若沪深两市成交低于1,300亿元,预示大盘可能转向.
前期领涨的银行,保险和地产股今日休整,汽车和医药股走强,填补空白.招商银行 收报13.47元,跌1.46%.
沪深300指数 收跌0.43%,报2,571.674点.沪深300指数2月合约 尾盘报2,587.8点,跌0.08%,成交量为490,605手.(完)
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
(新增文末收盘表格) * 美元反弹，周三受特朗普讲话影响遭抛售 * 欧元兑美元触及一周高位，但在美国时段走低 * 美元兑日圆本周可能下跌 路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他 支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌 势过度。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时的讲话重创美元和美国公债收益率。他表示，美元 强势将会损及美国经济。 美元兑一篮子货币 上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。周三下跌0.6%，为 逾三周来最大单日跌幅。 “很显然，我认为美元昨日超卖，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Peter Ng 说，“由于地缘政治风险让市场变得惴惴不安，投资者对各种新闻十分敏感。” Ng说，周五美国和欧洲是逾越节和耶稣受难日假期，今日成交低于正常水平。 美元兑日圆 持稳在109.10日圆，在亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。