中港股市: 中国股市录得两周最佳单日表现,并带动港股上扬

周一涨势为1月14日以来最大,扶助内地股市股指收在2012年中期以来的最高水平,并突破约两周以来一直抑制走势的交投区间,表明后市有望进一步上扬.

恒生指数 周一收高0.4%至23,671.9点,在2011年5月31日所及高点约23,708点的阻力水准处又一次败下阵来.恒生国企指数 亦收高0.8%.中型中资银行领涨.港股周一成交量降至年内第二低水平.

中国证券报并援引中国央行副行长潘功胜在中国经济年会(2012-2013)上的表述称,从2013年开始,央行不仅发布整个国家融资规模,也将发布分地区融资规模总量.

他解释道,目前社会融资仍高度依赖银行,以间接融资为主体持续满足经济发展需求的模式难以持续,建立合理均衡的社会融资结构是未来金融业改革重要内容,以优化融资结构引领经济转型.债券市场建设和投资结构亟须改善,央行会加强部门协作,加强债券市场建设.

交银国际首席中国策略师洪灏表示:"中型中资银行的业绩表现将超越大型同业,部分原因是他们的基数较低,也因为他们在金融产品创新方面更为积极."

民生银行A股 飙升7.2%,创下五年来最高收位.该股2012年上涨了33%,1月迄今上涨了27%.

民生银行H股 上涨3.1%,创下2009年上市以来最高收位.

上海与深圳交易所上周五分别发布通知称,自本周四(31日)起,分别扩大融资融券标的股票数目至300只和200只,两市共计500只.该消息也提振人气,抬拉券商板块.