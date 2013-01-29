中港股市: 港股受工商银行走软拖累收低,沪市升至去年年中以来最高

沪市成交量为三个交易日来首次超过20日移动均值,但港股成交额仍较平均水平低约3%.

"事实上,中资银行股表现很好,但高盛出售工行股权的消息在今日引发一些获利了结,并促使资金从规模较大的银行股轮动到部分近期走势滞后的能源股上,"敦沛证券副总裁黄志阳称.

周一市场收盘后,高盛拟以每股5.77港元的价格出售中国工商银行 股份,较当日收盘价5.95港元折让3%.周二工行股价下滑2.2%至5.82港元,显示售股需求良好,因股价跌幅小于3%.

具有贝恩资本(Bain Capital)背景的国美电器 上涨1.1%,尽管此前这家中国第二大家电零售商在周一晚间表示,预计去年可能录得亏损,部分因为电子商务业务不能赢利.

中型中资银行股再度表现强劲,此前大陆媒体报导称,随着利率日趋自由浮动,中国银行业监管机构可能放松对存贷比限制以改善风险控制.短期内规模较小的银行将从中受益更多.

**沪市短线料维持强势震荡**

沪综指小幅收升,刷新近八个月高位.盘面亦继续活跃,券商、煤炭板块涨幅居前.分析师认为,市场没有利空预期,且宏观面温和向好及资金供求较宽松等均为大盘震荡上行提供了支撑.

华西证券分析师毛胜表示,目前市场看多的理由没有变化,市场信心亦明显增强.虽然春节临近市场相对谨慎,短线或维持强势震荡,但预计震荡时间较短,且幅度较浅,2,320点附近有较强支撑.

今日券商股继续领涨,其中招商证券 连续第二日涨停,报12.30元.同时,煤炭股亦涨幅居前,山煤国际 大涨4.38%,报21.91元.