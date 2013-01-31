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亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 17:56 BJT

中港股市: 恒指与沪深300指数均收低,削弱1月全月涨幅

内地股市在1月的最后一个交易日表现不温不火,在明日中国公布1月官方采购经理人指数前,投资者买入电力股,出脱地产股.

沪深300指数 日内下跌0.1%,但本月跳涨6.5%.沪综指 今日上涨0.1%,1月上涨5.1%.

恒生国企指数 日内下跌0.3%,但本月上涨6.1%.今日港股成交量创下本月第三低.上海股市的成交量相当强劲.

丰盛金融资产管理董事黄国英说:"昨日港股有些超买,因而市场对此进行了修正...当前投资者青睐业绩有保障的个股,因此无助于船运和钢铁股."

隔夜发布业绩预警的10多家在港上市企业中,中资钢铁和船运企业占大多数,而中国电力企业则受到行业向好预期的提振.

中国钢铁工业协会(CISA)周四表示,其成员企业公布的2012年利润下降98%至16亿元人民币.其成员包括中国70多家大型钢厂.

中海油 下跌2.3%,此前其发布了2013年资本开支计划.

中资地产股下滑,有内地媒体报道称北京可能已向国务院递交了房产税计划.

万科 在深圳股市大跌5.2%,保利地产 在上海股市大跌6.2%.(完)

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