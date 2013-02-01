中港股市: 内地股市录得2011年10月来最佳单周表现,港股收平

港股成交连续第五个交易日低于上月均值,周五稍晚美国将公布非农就业数据.

**沪综指连续第五日收升并创近九个月新高**

中国股市沪综指周五收升1.4%并创近九个月新高,稍早公布的官方及汇丰制造业PMI数据符合经济企稳回升趋势,激励金融股领涨大盘.分析师预计,近期利空出台概率较小,且地产收紧政策短期干扰亦有限,大盘有望继续震荡上行.

沪综指 收报2,419.020点,涨33.598点或1.41%,为连续第五日上涨.此前收盘高点是去年5月8日的2,448.884;本周该股指累计上涨5.57%.上海A股今日成交额放大至1,251亿元人民币,上日为1,157亿元.

湘财证券分析师徐广福表示,数据符合市场对宏观经济面回暖的预期,盘中拉升主要还是金融板块,因其前期估值修复尚未完成,且有业绩支撑的个股亦推动大盘上涨,场外资金对市场持续关注.

"近期利空概率较小,地产政策短期干扰有限,之后指数料还会上行,但个股分化或加剧.2,400-2,450点为压力区域,但随着蓝筹股续涨,股指仍会震荡上行."他并预计.

今日券商、保险等金融股继续领涨大盘,其中方正证券 涨停,报6.37元;新华保险 亦涨停,报31.43元.沪市地产类指数 收高0.77%至3,745.021,但日低则为3,665.447点.

中国国家统计局稍早公布,1月官方制造业采购经理人指数(PMI)微幅回落至50.4,较上月下降0.2个点,但仍为连续第四个月处在荣枯线上方;同期,汇丰制造业PMI终值则跳升至52.3的两年高点,为连续第五个月回升.业内人士认为两个数据"一降一升"无碍中国经济企稳回升的大趋势,2013年开局平稳.

中国房地产市场开年继续上行.中指院最新数据显示,1月百城新建住宅均价同比继上月转跌为升后延续涨势,环比则八连涨且涨幅进一步扩大,房价上涨城市个数亦较前月增加.中证报周五引述权威人士称,因时机不成熟,有关部门暂缓推进房产税试点扩大.但对于一线城市,今年楼市调控政策收紧仍是大方向.

沪深300指数 收高2.1%,报2,743.324点.沪深300指数2月合约 尾盘报2,748.6点,涨2.11%,成交量为782,660手.

**恒生指数近收平盘,但仍录得周涨幅**

香港股市方面,中资地产股普遍走软,此前中国证券报引述权威人士称,因时机不成熟,有关部门暂缓推进房产税试点扩大.但对于一线城市来说,今年楼市调控政策收紧仍是大方向.具体调控政策工具会重点考虑房贷政策及房产税之外的其他税收政策. 此外,中国指数研究院最新公布数据显示,1月百城新建住宅均价同比继上月转跌为升后延续涨势,环比则八连涨且涨幅进一步扩大,房价上涨城市个数亦较前月增加.

永利澳门 下跌2.3%,表现逊于其它澳门博彩类股,因其母公司的季度财报未能令人印象深刻.且有数据显示,澳门博彩业收入按年增长7.3%,幅度低于预期,亦进一步加大该股跌势.