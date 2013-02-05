中港股市: 恒指创三个月来最大单日跌幅,内地股市表现出众

不过内地股市沪深300指数 连续第三日上涨,涨幅为0.9%,从稍早的跌势中反弹.沪综指 涨势延续至第七日,收高0.2%.

丰盛金融资产管理董事黄国英说:"(港股)今日有一些多头部位清算,但人们没有惊慌."他还表示,将不会逢低买进,因预计会有进一步的下滑,从而创造更好的买入机会.

中石化 H股跌6.4%,A股跌2.1%.中石化周一晚间在港交所发布公告指出,将配售28.45亿股H股,每股配售价格为8.45港元,较周一收盘价9.34港元折让约9.5%,较前五个交易日平均收盘折让约10%;预计筹资240亿港元,将占扩大后H股股份的14.5%.

该股在香港股市收报8.74港元,创下12月31日以来的最低,但守在配股价上方,表明新股需求强劲.

知情人士称,新股被售予约10家机构投资者,其中包括全球最大的机构投资者和全球基金管理公司.

新世界发展 跌4%,创下10月29日以来最大跌幅,以周二收盘价计算其今年涨幅为15%,2012年涨幅则达到了92%.

香港金管局总裁周一的讲话,周二引发市场传言称本周稍晚可能会宣布新的房地产市场收紧措施.

金融板块也出现大面积获利了结.汇丰控股 下跌2.7%.中国工商银行H股 下跌2.9%,A股下跌1.3%.

内地沪综指周二收市略升,为连续第七日上涨.分析师指出,尽管近期领涨的金融板块低开并持续调整,但房地产及基建板块适时崛起,扛起领涨大旗,大盘在高位强势震荡,市场人气依然较强劲,最终收在近九个月新高点.

沪综指 收报2,433.130点,涨4.976点或0.20%,此前收盘高点是去年5月8日的2,448.884点;上海A股今日成交额为1,267亿元人民币,较上日创下的近11个月高点1,520亿元减少.

"明显的板块轮动,银行股休息,房地产站起来,大盘走的很好."长江证券分析师宋中庆指出,短期内银行股等前期领涨板块只要不出现大幅跳水,股指强势特征就应该不会改变.

他预计,农历春节前大盘"或会继续震荡向上,即使不向上,横着也不错."

上证地产类指数 收升4.81%,而上证银行股指数 收跌1.03%.国内最大的房地产开发和建筑综合企业中国建筑 收涨9.73%,报4.06元.

据中国指数研究院数据,1月全国100个城市(新建)住宅平均价格环比上涨1.00%,这是连续第八个月环比上涨.