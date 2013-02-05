中港股市: 恒指创三个月来最大单日跌幅,内地股市表现出众

港报社评：储局放风“收水”，投资者宜部署应对--经济日报4月7日
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
不过内地股市沪深300指数 连续第三日上涨,涨幅为0.9%,从稍早的跌势中反弹.沪综指 涨势延续至第七日,收高0.2%.
丰盛金融资产管理董事黄国英说:"(港股)今日有一些多头部位清算,但人们没有惊慌."他还表示,将不会逢低买进,因预计会有进一步的下滑,从而创造更好的买入机会.
中石化 H股跌6.4%,A股跌2.1%.中石化周一晚间在港交所发布公告指出,将配售28.45亿股H股,每股配售价格为8.45港元,较周一收盘价9.34港元折让约9.5%,较前五个交易日平均收盘折让约10%;预计筹资240亿港元,将占扩大后H股股份的14.5%.
该股在香港股市收报8.74港元,创下12月31日以来的最低,但守在配股价上方,表明新股需求强劲.
知情人士称,新股被售予约10家机构投资者,其中包括全球最大的机构投资者和全球基金管理公司.
新世界发展 跌4%,创下10月29日以来最大跌幅,以周二收盘价计算其今年涨幅为15%,2012年涨幅则达到了92%.
香港金管局总裁周一的讲话,周二引发市场传言称本周稍晚可能会宣布新的房地产市场收紧措施.
金融板块也出现大面积获利了结.汇丰控股 下跌2.7%.中国工商银行H股 下跌2.9%,A股下跌1.3%.
内地沪综指周二收市略升,为连续第七日上涨.分析师指出,尽管近期领涨的金融板块低开并持续调整,但房地产及基建板块适时崛起,扛起领涨大旗,大盘在高位强势震荡,市场人气依然较强劲,最终收在近九个月新高点.
沪综指 收报2,433.130点,涨4.976点或0.20%,此前收盘高点是去年5月8日的2,448.884点;上海A股今日成交额为1,267亿元人民币,较上日创下的近11个月高点1,520亿元减少.
"明显的板块轮动,银行股休息,房地产站起来,大盘走的很好."长江证券分析师宋中庆指出,短期内银行股等前期领涨板块只要不出现大幅跳水,股指强势特征就应该不会改变.
他预计,农历春节前大盘"或会继续震荡向上,即使不向上,横着也不错."
上证地产类指数 收升4.81%,而上证银行股指数 收跌1.03%.国内最大的房地产开发和建筑综合企业中国建筑 收涨9.73%,报4.06元.
据中国指数研究院数据,1月全国100个城市(新建)住宅平均价格环比上涨1.00%,这是连续第八个月环比上涨.
沪深300指数 收升0.86%,报2,771.675点.沪深300指数2月合约 尾盘报2,775.8点,涨0.81%,成交量为596,741手.(完)
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
对于一个四百方尺的住宅单位，过往的概念一般归类为「上车盘」，可是随着楼价不断上升，如今个别新推出的这类尺码楼盘已卖到一千万元，也许要改口称之为「豪宅」了。在上车盘豪宅化的趋势下，特区政府的房屋政策更加备受关注，因为众所周知，房屋问题是各式各样社会问题的滥觞，修补社会撕裂其中一大关键是视乎政府能否切实解决房屋问题，拉近无壳蜗牛与有楼一族之间的距离，改善贫富悬殊。
香港回归20周年，政府筹办庆祝活动，让香港市民切身参与，体会回归之重要历史意义，此举完全有必要。香港回归实施「一国两制」，历经20年实践，无可否认取得一定成果，惟这些年香港事态跌跌碰碰，状况连连，内地与本港对「一国两制」的认知和践行存在差异扞格，也是事实；因此，在这个特定时日，政府除了筹办庆祝活动，若同时推动审视和检讨「一国两制」在港实践情况，结集成报告，供中央参考，是极具意义的事。