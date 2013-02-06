中港股市: 港股从一个月低点反弹,内地股市延续升势

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
上海股市沪综指 连续第八日上涨,收高0.1%至2012年5月以来最高.成交量创下年内第二大.
"有些针对涨势锁定获利的压力,投资者担心市场涨得太快,"建银国际研究部主管Peter So表示.
但他补充称,尽管有迹象显示入港资金流速减缓,但股市买气仍健旺.他认为上市国企股下半年表现可能平平,届时关于收入分配制度改革的更多细节可望出台.
沪综指再创九个月收盘新高.分析师指出,昨日领涨的房地产及基建类股出现回调,但券商保险等金融股再度雄起,大盘得以在高位窄幅调整,成交再度萎缩,最终股指录得近一年来首度八连涨.
"(此前)已经连续七天上涨,技术上是应该回调了.但是总有力量进来护盘,大盘有点拒绝调整的味道,说明整体走势还是蛮强的."华泰证券分析师周林指出.
上证180金融指数 收升1.09%,中国平安 收涨4.21%,报52.78元.
沪深300指数 收升0.15%,报2,775.844点.沪深300指数2月合约 尾盘报2,786点,涨0.25%,成交量为280,567手.(完)
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