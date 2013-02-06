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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 17:44 BJT

中港股市: 港股从一个月低点反弹,内地股市延续升势

上海股市沪综指 连续第八日上涨,收高0.1%至2012年5月以来最高.成交量创下年内第二大.

"有些针对涨势锁定获利的压力,投资者担心市场涨得太快,"建银国际研究部主管Peter So表示.

但他补充称,尽管有迹象显示入港资金流速减缓,但股市买气仍健旺.他认为上市国企股下半年表现可能平平,届时关于收入分配制度改革的更多细节可望出台.

沪综指再创九个月收盘新高.分析师指出,昨日领涨的房地产及基建类股出现回调,但券商保险等金融股再度雄起,大盘得以在高位窄幅调整,成交再度萎缩,最终股指录得近一年来首度八连涨.

"(此前)已经连续七天上涨,技术上是应该回调了.但是总有力量进来护盘,大盘有点拒绝调整的味道,说明整体走势还是蛮强的."华泰证券分析师周林指出.

上证180金融指数 收升1.09%,中国平安 收涨4.21%,报52.78元.

沪深300指数 收升0.15%,报2,775.844点.沪深300指数2月合约 尾盘报2,786点,涨0.25%,成交量为280,567手.(完)

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