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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 18:09 BJT

中港股市: 沪市在龙年最后一个交易日收高,但港股创11月以来周线最大跌幅

分析师指出,今日陆续公布的经济数据预示中国经济复苏仍在延续,相当多投资者选择持股过年策略,在汽车医药等热点板块的带领下,大盘在春节长假最后一个交易日创下九个月来的盘中新高.

上海A股今日成交额为983亿元人民币,上日为1,087亿元.

"大家感觉行情还没有结束,倾向于持股过年."申银万国资深分析师钱启敏指出,今天板块轮动的迹象较明显,虽然银行保险股的调整仍在延续,但汽车、医药等热点板块走势较强,令场内人气凝聚不散;而且今日公布的经济数据继续透出国内经济持续复苏的信息,亦令大家持股信心增强.

海关周五上午公布数据显示,今年1月进出口增速均高于预期,当月贸易顺差则扩大至291.5亿美元. 而国家统计局下午公布,1月居民消费价格指数(CPI)同比上升2.0%,符合预期.

汽车龙头股上海汽车 收报18.46元,升7.39%.

下周为中国农历春节长假,A股市场自下周一起休市,直至18日恢复交易.

**恒指收盘微涨,但本周创11月以来周线最大跌幅**

香港股市周五收盘微涨,中资汽车股在中国1月的乐观数据出炉后走强,不过大盘本周仍录得11月以来的最差表现.

恒生指数 日内收涨0.2%,至23,215.16点,但本周下跌2.1%.国企指数 日内下滑0.3%,本周下跌4.6%.

恒生指数本周跌幅为大约三个月来最大.

中资汽车制造类股上涨,因之前数据显示中国1月汽车销售同比增长46.4%,为近三年来最大增幅,这主要是由于去年的基期较低.

中资航运类股亦走高,受中国1月进出口数据的提振.

香港市场将因农历新年假期休市三天,2月14日周四恢复交易.(完)
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