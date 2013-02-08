中港股市: 沪市在龙年最后一个交易日收高,但港股创11月以来周线最大跌幅

韩国经济：代总统黄教安呼吁保持家庭债务政策的连贯性
路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
分析师指出,今日陆续公布的经济数据预示中国经济复苏仍在延续,相当多投资者选择持股过年策略,在汽车医药等热点板块的带领下,大盘在春节长假最后一个交易日创下九个月来的盘中新高.
上海A股今日成交额为983亿元人民币,上日为1,087亿元.
"大家感觉行情还没有结束,倾向于持股过年."申银万国资深分析师钱启敏指出,今天板块轮动的迹象较明显,虽然银行保险股的调整仍在延续,但汽车、医药等热点板块走势较强,令场内人气凝聚不散;而且今日公布的经济数据继续透出国内经济持续复苏的信息,亦令大家持股信心增强.
海关周五上午公布数据显示,今年1月进出口增速均高于预期,当月贸易顺差则扩大至291.5亿美元. 而国家统计局下午公布,1月居民消费价格指数(CPI)同比上升2.0%,符合预期.
汽车龙头股上海汽车 收报18.46元,升7.39%.
下周为中国农历春节长假,A股市场自下周一起休市,直至18日恢复交易.
**恒指收盘微涨,但本周创11月以来周线最大跌幅**
香港股市周五收盘微涨,中资汽车股在中国1月的乐观数据出炉后走强,不过大盘本周仍录得11月以来的最差表现.
恒生指数 日内收涨0.2%,至23,215.16点,但本周下跌2.1%.国企指数 日内下滑0.3%,本周下跌4.6%.
恒生指数本周跌幅为大约三个月来最大.
中资汽车制造类股上涨,因之前数据显示中国1月汽车销售同比增长46.4%,为近三年来最大增幅,这主要是由于去年的基期较低.
中资航运类股亦走高,受中国1月进出口数据的提振.
香港市场将因农历新年假期休市三天,2月14日周四恢复交易.(完)
路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
(新增高标利率与交易员评论) 路透台北4月12日 - 台湾央行周三宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均 得标利率为0.62%。该利率低于市场预期的0.63-0.64%区间，并较上次标售结果0.64%走低2 个基点。 另据三位金融市场交易员透露，今日得标利率高标为0.633%，较上次高标0.652%走低1. 9个基点。 “ 真是跌破眼镜，这次大家都往下写，才会高标也压低。”一位大型银行资调人士说。 央行表示，此次投标总金额为1,035亿台币，投标倍数为3.45倍。 台湾央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，20 14年8月起将每月例行的两年期存单标售金额增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿 台 币。 以下为2013-2017年及本次两年存单标售结果一览表： 标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率 (亿台币) 2017年