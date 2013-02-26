中港股市: 香港股市跌至2013年低点,中国股市由升转跌

"对于错过年初那波涨势的投资者而言,这不是一个好的入市点,"交银国际首席中国策略师洪灏称.

他补充道,围绕意大利大选后形势、美国是否延续量化宽松举措及日本新任央行总裁人选的不确定性可能会增大,或许会在未来几周内扰动市场.

汇丰控股 挫跌1.4%,创1月16日以来最低收盘,因意大利选举结果显示,没有一方赢得足够票数来组建政府,这引发欧债问题重燃的担忧.

中资保险商股价下跌.此前有报导援引保险监管机构数据称,中国1月保费收入增幅同比下滑2.5%至1,255亿元人民币,为七年来首次出现下滑.

**沪综指放量收跌至一个月新低**

沪综指再现调整,放量收跌至一个月新低,受欧元区债务危机忧虑加深导致外围股市普遍大跌拖累.分析师表示,目前大盘走势跟外围联动紧密,且此轮调整做空较为坚决,预计近几个交易日还将会有调整探底动作.

华西证券分析师曹雪峰称,市场近期才经历真正意义上的调整,目前仍未走完;且此次调整做空比较坚决,市场对CPI走势和宏观调控等仍有所担忧,预计短线或将继续调整探底.

不过他也指出,"在经历调整后,不排除大盘仍有机会上行,因中国经济的弱复苏还是可以看到".

美国股市周一录得11月以来最大跌幅.在意大利大选中反对经济改革的党派表现强势,引发有关欧债问题可能再次动摇全球经济的忧虑.