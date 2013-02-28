中港股市: 港股和内地股市双双收高,月末强劲表现削减月度跌幅

"我们经历了十分糟糕的一个月,但两个月前市场曾强劲上扬,"国泰君安国际的首席策略员蒋有衡称.

"我认为我们此刻无需过于担心.市场上仍有大量资金,尽管资金流入已经放缓.每个人都在等待下周会议的结果,"蒋有衡补充道.

澳门博彩运营商澳博控股 股价跳水3.7%,此前该公司公布的2012年净利增幅低于市场预期,引发包括美银美林在内的券商降评.

中资地产股跳涨,此前以营收计名列最大地产开发商的深万科 周三公布2012年财报超越预期.

**金融地产股带领沪市收高**

沪综指收市大涨逾2%,成交明显放大.分析师指出,昨日大盘反弹,令市场人气有所恢复,而今日午后金融地产股的强势表现,让更多投资者重拾信心,大盘迅速收复5日和10日短期均线,并创下一个月以来最大单日涨幅.

"消息面没有什么变化,唯一可能算是令人振奋的好消息是券商资产证券化将来会有大发展."华西证券首席分析师曹雪峰指出,今天股指上涨合理的解释可能就是领涨板块前期调整已到位,又开始新的一波上升势头.

上证金融地产行业指数 收升4.13%,而券商龙头股中信证券 在昨日上涨3.03%的基础上,今日收盘继续大涨5.02%.

中国证监会周二公布《证券公司资产证券化业务管理规定》向社会公开征求意见,该征求意见稿降低了证券公司从事资产证券化业务的准入门槛,且允许资产支持证券公开发行,交易所转让.