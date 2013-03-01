中港股市：港股和内地股市回吐本周多数涨幅，因中国制造业数据表现欠佳

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
“2,400点附近阻力还是蛮大，多头还没准备好一举突破，金融地产股出现获利回吐也算是正常。”华泰证券分析师周林称。
他指出，今日公布的2月制造业采购经理人指数(PMI)因正逢春节，数据的指导意义不强。预计短期内大盘会继续震荡，等待形势明朗，即使有反弹也难突破前期高点(2,444.804点)；即将召开的全国人大和政协会议，可能会给大盘带来一些题材，但很难扭转大盘本身运行趋势。
上证金融地产行业指数 收盘跌0.61%。
中国2月官方和汇丰制造业PMI双双回落，但仍均连续数月处于荣枯分水岭上方，意味着中国经济仍在复苏途中，但力道有待进一步确认。分析人士多指出，鉴于2月正值春节期间，单月数据波动性较大，需要综合下月数据才能做出更准确的判断。
对经济增长敏感的个股普遍走软,此前中国公布的官方2月制造业采购经理人指数(PMI)跌至50.1,逊于路透调查预估的50.2与前月的50.4.
新鸿基地产 下跌1.9%,此前该公司给出的营收预估弱于市场预期,虽然中期业绩胜过预期.
联想集团 大涨3.9%,因被动型基金买进.该股将取代中国铝业 成为恒指成份股.中铝大跌4.8%.(完)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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