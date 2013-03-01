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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 17:54 BJT

中港股市：港股和内地股市回吐本周多数涨幅，因中国制造业数据表现欠佳

“2,400点附近阻力还是蛮大，多头还没准备好一举突破，金融地产股出现获利回吐也算是正常。”华泰证券分析师周林称。

他指出，今日公布的2月制造业采购经理人指数(PMI)因正逢春节，数据的指导意义不强。预计短期内大盘会继续震荡，等待形势明朗，即使有反弹也难突破前期高点(2,444.804点)；即将召开的全国人大和政协会议，可能会给大盘带来一些题材，但很难扭转大盘本身运行趋势。

上证金融地产行业指数 收盘跌0.61%。

中国2月官方和汇丰制造业PMI双双回落，但仍均连续数月处于荣枯分水岭上方，意味着中国经济仍在复苏途中，但力道有待进一步确认。分析人士多指出，鉴于2月正值春节期间，单月数据波动性较大，需要综合下月数据才能做出更准确的判断。

对经济增长敏感的个股普遍走软,此前中国公布的官方2月制造业采购经理人指数(PMI)跌至50.1,逊于路透调查预估的50.2与前月的50.4.

新鸿基地产 下跌1.9%,此前该公司给出的营收预估弱于市场预期,虽然中期业绩胜过预期.

联想集团 大涨3.9%,因被动型基金买进.该股将取代中国铝业 成为恒指成份股.中铝大跌4.8%.(完)
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