中港股市：香港股市收平，沪综指受IPO重启忧虑拖累下滑

沪市成交量持续坚挺且高于平均水准，但港股成交额则为一周多来首次低于过去20个交易日均值。

“继过去两天反弹后，今日市场出现一些获利了结盘，”敦沛证券副总裁黄志阳称，“我们已经整固了两周多时间，因此很快将向上或向下突破。”

两会消息继续牵动市场走势。中国高端白酒股逆势上扬，因有报道称，贵州省的一名代表表示，削减公共支出不会影响该行业的增长。

贵州茅台 跳涨3.8%至近两周高位。五粮液 亦涨1.5%。

香港地产开发商长江实业 股价上涨0.7%，次前该公司宣布维持其2013年在港销售目标不变仍为300亿港元。此水平接近于2012年目标，但同业均已调降目标。

在周五中国公布2月贸易数据之前，中资银行股是今日拖累港股的重要因素。

澳门博彩股则承压，据路透周三获得的销售文件显示，美高梅中国 一名未具名的股东在市场上配售高至4.4亿港元股份。销售文件显示，该名股东按每股16.99-17.2港元，在市场上配售美高梅中国2,535.84万股股份，套现4.3-4.4亿港元。

米高梅中国股价周四下跌3.4%至17.06港元。同业澳博控股 跳水3.6%，银河娱乐 下跌3%。

**沪市短线仍以结构性行情为主**

沪综指震荡收跌1%，受环保、医药等题材类股整体回落拖累。分析师指出，近日大盘多空争夺激烈，主要是由于海外市场正处多事之秋以及国内市场对行业性政策反应敏感。不过，总体来看，目前指数中枢比较稳定，结构性行情依然是当前主流。

银河证券分析师孟京指出，在经历前期上涨及一定震荡之后，投资者已开始日趋冷静，市场热点轮动格局在两会期间料会继续保持，若两会继续透露出一些行业性质利好，那么仍将对相关板块和个股产生正面影响。

“股指仍将在2,250-2,370点区间晃动，但个股仍将保持较高活跃度，步入轮流坐庄的过程。”他并预计。

创业环保 收跌6.27%，中国医药 亦大跌8.24%至22.48元。