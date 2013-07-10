香港股市：早盘小涨，中国疲弱贸易数据出炉后回吐盘初多数涨幅

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透香港7月10日 - 香港股市周三早盘缩减涨幅，此前中国公布的贸易数据显示6月出口呈现17个月以来的首次下降，令市场担心该国第二季经济增长情况会令人失望。
大宗商品与出口相关类股表现落后，投资者等待下周一将出炉的月度货币供给和信贷增长数据。下周一还将发布中国第二季国内生产总值(GDP)数据，以及月度城镇投资、工业增加值以及社会消费品零售总额。
中国海关周三公布，6月出口同比下降3.1%，为2012年1月来首次下滑；当月进口降0.7%。路透调查预估分别为增长4%和8%。
0335GMT，恒生指数 上涨0.4%报20,730.8点，盘初近2%的涨幅多数回吐。恒生国企指数 上升0.5%。(完)
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12