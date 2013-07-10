香港股市：早盘小涨，中国疲弱贸易数据出炉后回吐盘初多数涨幅

路透香港7月10日 - 香港股市周三早盘缩减涨幅，此前中国公布的贸易数据显示6月出口呈现17个月以来的首次下降，令市场担心该国第二季经济增长情况会令人失望。

大宗商品与出口相关类股表现落后，投资者等待下周一将出炉的月度货币供给和信贷增长数据。下周一还将发布中国第二季国内生产总值(GDP)数据，以及月度城镇投资、工业增加值以及社会消费品零售总额。

中国海关周三公布，6月出口同比下降3.1%，为2012年1月来首次下滑；当月进口降0.7%。路透调查预估分别为增长4%和8%。