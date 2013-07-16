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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 13:13 BJT

香港股市：恒指下跌，中国官方表态接受增长率下滑

* 恒生指数跌0.1%，恒生国企指数跌0.2%

* 官方媒体：7%的增长率不会阻碍中国改革

* 网龙股价因百度收购案大跌

路透香港7月16日 - 中国沪深股市周二下跌，打压香港股市走低，但两地市场都在狭幅区间内波动，金融股和地产股受官方媒体报导的打击，报导称中国可以接受低于7%的季度或年度经济增长率。

恒生指数 跌0.1%报21,287.4，恒生国企指数 跌0.2%，交易量清淡。

“如果7%是新的经济成长期望值的底部，那就严重削减了政府将出手支持经济的可能性，这对市场是负面的，”华西证券分析师曹雪峰表示。

中国证券报周二在头版评论中称，季度或年度经济成长率低于7%，不会影响中国进行结构性调整的长期目标。

中国第二大银行中国建设银行H股 下跌0.7%。

中国太保 盘中表现优于同业，H股跳涨2%，因此前发布的月度保费增长数据向好。中国平安 下跌0.5%，中国人寿 微涨0.13%。

网龙 跳水17.7%，因此前百度 宣布计划以19亿美元收购网龙旗下的91无线应用商店，以增强在竞争激烈的移动计算市场的实力。 (完)

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