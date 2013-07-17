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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 13:21 BJT

香港股市：盘中上涨，受煤炭和水泥类股提振

路透香港7月17日 - 香港股市周三有望连续第三天上涨，受中资煤炭和水泥板块提振，因投资者在6月煤炭销售数据利好和一家大型水泥生产商向母公司出售资产后，纷纷回补空头押注。

恒生指数 上升0.2%，有望连续第三天录得升幅。恒生国企指数 攀升0.8%。成交量维持疲弱。

“今天消息很少，引发一些资金从近期表现较好的股票转移至景气类股，”第一上海证券策略员叶尚志表示。

“这些景气类股中有些已经跌深而且目前价格折价非常多。进入8月财报季，其中一些会提供很好的交投机会，”叶尚志补充说。

中国神华 H股跳涨5.6%至三周最高水准，该公司此前称，今年上半年的煤炭销量同比增长9.3%，完成全年目标的一半。 其A股攀升1.5%。

安徽海螺水泥 H股上涨5.9%，其A股上升4.4%。此前宣布向母公司集团出售资产。(完)
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