香港股市：恒指小幅下滑，受内地股市挫跌拖累

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港7月18日 - 中国沪深股市周四亚洲早盘盘中挫跌，令港股承压，金融和地产股受创，因担心房地产开发商难以融资。
恒生指数 下滑0.1%，恒生国企指数 持平。港股成交依然疲弱。
“这已经不只是房地产行业，”法国巴黎银行亚洲地产研究部主管Lee Wee Liat表示。“市场愈发担心几周前出现的流动性问题可能开始渗入该行业。”
中国证券报周四援引投行人士称，房地产上市公司再融资已经松动并将逐步放开，但对率先“放行”的公司有一定要求。新华网报导称，近期各种迹象表明，房企融资有望有条件地放开，涉及房地产上市公司的重组可能最先开闸。
中国海外 和华润置地 跌幅均接近2%。
中国民生银行 和招商银行 在上海股市跌幅分别为2.9%和1.8%，在香港股市亦下挫。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。