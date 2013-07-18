香港股市：恒指小幅下滑，受内地股市挫跌拖累

路透香港7月18日 - 中国沪深股市周四亚洲早盘盘中挫跌，令港股承压，金融和地产股受创，因担心房地产开发商难以融资。

恒生指数 下滑0.1%，恒生国企指数 持平。港股成交依然疲弱。

“这已经不只是房地产行业，”法国巴黎银行亚洲地产研究部主管Lee Wee Liat表示。“市场愈发担心几周前出现的流动性问题可能开始渗入该行业。”

中国证券报周四援引投行人士称，房地产上市公司再融资已经松动并将逐步放开，但对率先“放行”的公司有一定要求。新华网报导称，近期各种迹象表明，房企融资有望有条件地放开，涉及房地产上市公司的重组可能最先开闸。

中国海外 和华润置地 跌幅均接近2%。