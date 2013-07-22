香港股市：早盘下跌0.2%，中型中资银行股表现欠佳

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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路透7月22日 - 香港和中国股市周一下挫，因中型中资银行股表现欠佳，此前中国央行宣布全面放开金融机构贷款利率管制，投资者认为短期内“四大银行”能更好地应对这种变化。
香港和中国股市成交量均疲弱，显示市场并不认为此举会带来重大变化。
恒生指数 早盘下跌0.2%，恒生国企指数 下滑0.9%。截至午盘，香港股市成交量接近过去一个月的低位，其中卖空交易占总成交量的9.9%，平均值为8%。
“短期内的假设是，较大型的银行至少能弥补此举对他们净息差的冲击，因为贷款利率下降能提高贷款需求，”敦沛证券副总裁黄志阳表示。
民生银行 领跌中资银行H股，下挫2.9%。中信银行 和招商银行 H股分别跌2.8%和1.7%。
“这些较小型的银行短期融资利率要比大型国有银行的高，因此放贷能力可能受限，”黄志阳补充说。(完)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --