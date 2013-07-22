香港股市：早盘下跌0.2%，中型中资银行股表现欠佳

路透7月22日 - 香港和中国股市周一下挫，因中型中资银行股表现欠佳，此前中国央行宣布全面放开金融机构贷款利率管制，投资者认为短期内“四大银行”能更好地应对这种变化。

香港和中国股市成交量均疲弱，显示市场并不认为此举会带来重大变化。

恒生指数 早盘下跌0.2%，恒生国企指数 下滑0.9%。截至午盘，香港股市成交量接近过去一个月的低位，其中卖空交易占总成交量的9.9%，平均值为8%。

“短期内的假设是，较大型的银行至少能弥补此举对他们净息差的冲击，因为贷款利率下降能提高贷款需求，”敦沛证券副总裁黄志阳表示。

民生银行 领跌中资银行H股，下挫2.9%。中信银行 和招商银行 H股分别跌2.8%和1.7%。