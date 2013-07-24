香港股市：内地股市下跌令港股承压，之前公布中国制造业数据疲弱

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透7月24日 - 周三中国股市三天来首日下滑，令港股承压。初步数据显示中国制造业活动7月跌至11个月低点，数据公布后股市跌势加剧。
恒生指数 跌0.3%，成交量也较上日下降。恒生国企指数 跌0.9%，周二收在6月11日以来高位。
国泰君安驻香港首席策略师蒋有衡(Larry Jiang)表示，“昨天大幅上涨过后，大家总是要了结一些获利，但PMI初值疲弱加剧部分板块跌势。”
“在这种情况下，很难对中国经济给出明确的中长期预估，即将到来的财报季对于帮助投资者了解获利前景非常重要，”蒋有衡补充道。
长城汽车 在上海股市跳涨7.3%，在香港市场则涨3.5%，之前该公司表示，预计上半年净利料较上年同期增长74%。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。