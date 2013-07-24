香港股市：内地股市下跌令港股承压，之前公布中国制造业数据疲弱

路透7月24日 - 周三中国股市三天来首日下滑，令港股承压。初步数据显示中国制造业活动7月跌至11个月低点，数据公布后股市跌势加剧。

恒生指数 跌0.3%，成交量也较上日下降。恒生国企指数 跌0.9%，周二收在6月11日以来高位。

国泰君安驻香港首席策略师蒋有衡(Larry Jiang)表示，“昨天大幅上涨过后，大家总是要了结一些获利，但PMI初值疲弱加剧部分板块跌势。”

“在这种情况下，很难对中国经济给出明确的中长期预估，即将到来的财报季对于帮助投资者了解获利前景非常重要，”蒋有衡补充道。