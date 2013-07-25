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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 13:14 BJT

香港股市：恒生指数早盘小跌0.3%，铁路类股表现亮眼

路透7月25日 - 铁路类股周四在香港和中国股市表现优于大盘，因中国承诺为铁路建设提供更多资金支持，作为阻止经济放缓一系列举措的一部分。

铁路类股的涨幅在整体温和的市场上表现亮眼。

恒生指数 下滑0.3%，恒生国企指数 小跌0.1%。

“我觉得可以预计北京会出台更多这种类型的政策支持。他们明确表示，严肃对待经济体制改革，但我认为我们还没有测试他们对增长的底限，”华西证券的研究主管曹雪峰表示。

中资铁路类股周四连续第三天上涨。中国铁建 H股跳涨3.6%至5月9日来最高。A股跳升5.1%，本周升幅超过13%。

建筑材料类股亦走强，因寄望铁路建设将提振相关需求。(完)
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