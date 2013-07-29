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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 13:22 BJT

香港股市：恒指早盘下跌，市场担忧本周中国数据料显示经济继续放缓

路透香港7月29日 - 香港股市周一延续跌势，因市场担忧中国经济继续放缓。投资者静候本周的中国数据出炉，预期数据可能显示中国经济动能进一步流失。

恒生指数 下滑0.6%至21,843.6点，但仍旧徘徊在七周高点附近。恒生国企指数 下跌1.4%。

“投资者目前倾向于暂时观望，”KSI Asia首席运营官Ben Kwong表示，“市场横盘整理，交投追随个股新闻。”

他表示，“短期来看，市场仍将是上下波动，”，他并预计恒生指数未来几周将在21,500至22,300点范围活动，除非A股发生强烈反弹。(完)
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