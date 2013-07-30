香港股市：恒指上涨，因中国央行向市场注入资金

路透香港7月30日 - 香港股市周二走坚，金融类股领涨，因此前中国央行自2月以来首度向市场注入资金。

恒生指数 上涨0.7%至21,996.3点，受阻于22,034点附近的图形阻力位，该点也是上周五录得的近两个月盘中高点。恒生国企指数 上涨1%。

“央行(中国人民银行)注入资金是今天一大利好，但我觉得这只会对中国金融业起到短期支撑作用，”第一上海证券策略员叶尚志表示。

“市场本周关注重点将是数据，但我也不认为，会有什么因素能触发重大资金流动并带来大的改变--即便是即将到来的财报季，”叶尚志补充道。