香港股市：恒指上涨，因中国央行向市场注入资金

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港7月30日 - 香港股市周二走坚，金融类股领涨，因此前中国央行自2月以来首度向市场注入资金。
恒生指数 上涨0.7%至21,996.3点，受阻于22,034点附近的图形阻力位，该点也是上周五录得的近两个月盘中高点。恒生国企指数 上涨1%。
“央行(中国人民银行)注入资金是今天一大利好，但我觉得这只会对中国金融业起到短期支撑作用，”第一上海证券策略员叶尚志表示。
“市场本周关注重点将是数据，但我也不认为，会有什么因素能触发重大资金流动并带来大的改变--即便是即将到来的财报季，”叶尚志补充道。
兖州煤业大跌7.1%至5.39港元，此前该公司称预计今年上半年将由盈转亏，主要受累于汇兑损失以及煤价下滑。 (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。