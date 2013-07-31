香港股市：恒指微升，受内地房地产类股支撑

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透香港7月31日 - 香港股市周三上涨，料将以平稳走势结束7月交投，受内地房地产类股支撑。中国中央政治局官方表态重申将对房价上涨采取更大容忍度，令投资者感到鼓舞。
新华通讯社周二稍晚报道称，中央政治局将“加大支持实体经济的力度”，推进“以人为核心”的城镇化，并且促进房地产市场平稳健康发展。
恒生指数 微升0.2%至22,002.2点，此前触及6月5日以来盘中高点。恒生国企指数 上涨0.5%。两个指数均将录得三个月来首次月线上涨，7月分别已涨5.8%和4.3%，但全年来看，仍分别下跌2.9%和15%。
华润置地 H股大涨4.9%。(完)
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。