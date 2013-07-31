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亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 13:01 BJT

香港股市：恒指微升，受内地房地产类股支撑

路透香港7月31日 - 香港股市周三上涨，料将以平稳走势结束7月交投，受内地房地产类股支撑。中国中央政治局官方表态重申将对房价上涨采取更大容忍度，令投资者感到鼓舞。

新华通讯社周二稍晚报道称，中央政治局将“加大支持实体经济的力度”，推进“以人为核心”的城镇化，并且促进房地产市场平稳健康发展。

恒生指数 微升0.2%至22,002.2点，此前触及6月5日以来盘中高点。恒生国企指数 上涨0.5%。两个指数均将录得三个月来首次月线上涨，7月分别已涨5.8%和4.3%，但全年来看，仍分别下跌2.9%和15%。

华润置地 H股大涨4.9%。(完)

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