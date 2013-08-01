香港股市：走坚，受中国官方PMI数据向好和央行注资提振

路透香港8月1日 - 香港股市周四走坚，因中国官方PMI数据好于预期，以及中国央行第二次向市场注入资金，提振了景气循环股。

恒生指数 上涨0.6%至22,010.3点，稍早一度测试6月5日以来高点。全部四类指数均突破各自盘中高点。

“官方PMI数据向好，说明在近几周政府表态支持增长后，企业信心得到改善，加上本周央行注入资金，都正对市场构成支撑，”敦沛证券副总裁黄志阳表示。

PMI数据发布后，鞍钢股份 H股大涨4.4%。此前中国官方公布，中国7月制造业采购经理人指数(PMI)小幅反弹至50.3，高于路透调查中值的49.9，上月为50.1。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布的中国7月制造业采购经理人指数(PMI)终值为47.7，和初值相符，为去年8月以来最低水准。

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本周中国央行第二次向市场注资，进一步提振市场人气。本周总注资额达到1,360亿元人民币。