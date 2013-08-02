香港股市：港股测试两个月高点，内地地产类领涨且和黄股价劲升

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透香港8月2日 - 香港股市周五测试两个月高点，内地地产类股领涨，受益于监管者允许内地房地产行业重启融资的信号。
和记黄埔 涨至两年高点，此前公司发布的中期财报优于预期。
恒生指数 涨0.6%至22,212.6点，一度测试6月4日以来高点。恒生国企指数 微升0.2%。二者本周累计分别上涨1.1%和下跌0.1%。
“本周之后，我认为很多人正期待中国地产股会表现出众，”丰盛金融资产管理董事黄国英表示。他补充称，正面的财报可能推动和记黄埔及其母公司长江实业 价值得到重估。
周五，和记黄埔H股大涨4.1%至2011年8月以来最高，长江实业攀升1.4%。
华润置地 H股大涨4.4%。
周五，半官方的《证券时报》称新湖中宝 计划在A股融资55亿元人民币，成为逾三年来在股市融资的首个地产公司。该报称，此举进一步表明中国政府正对房地产市场放松调控。周中，中国中央政治局重申官方对房价增长有更高的容忍度。
富力地产 攀升3.6%。(完)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业