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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 13:34 BJT

香港股市：港股测试两个月高点，内地地产类领涨且和黄股价劲升

路透香港8月2日 - 香港股市周五测试两个月高点，内地地产类股领涨，受益于监管者允许内地房地产行业重启融资的信号。

和记黄埔 涨至两年高点，此前公司发布的中期财报优于预期。

恒生指数 涨0.6%至22,212.6点，一度测试6月4日以来高点。恒生国企指数 微升0.2%。二者本周累计分别上涨1.1%和下跌0.1%。

“本周之后，我认为很多人正期待中国地产股会表现出众，”丰盛金融资产管理董事黄国英表示。他补充称，正面的财报可能推动和记黄埔及其母公司长江实业 价值得到重估。

周五，和记黄埔H股大涨4.1%至2011年8月以来最高，长江实业攀升1.4%。

华润置地 H股大涨4.4%。

周五，半官方的《证券时报》称新湖中宝 计划在A股融资55亿元人民币，成为逾三年来在股市融资的首个地产公司。该报称，此举进一步表明中国政府正对房地产市场放松调控。周中，中国中央政治局重申官方对房价增长有更高的容忍度。

富力地产 攀升3.6%。(完)
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